Lubisz robić sobie "nudesy"? Ten smartfon ci na to nie pozwoli

Japońska firma Tone Mobile zaprezentowała nowy smartfon, Tone e20, którego domeną ma być zastosowanie zaawansowanych algorytmów AI do obsługi aparatu. Nie chodzi tu jednak o upiększanie czy korektę zdjęć, lecz o kontrolę. I to na dość niespotykanej płaszczyźnie, a mianowicie urządzenie nie pozwoli wykonywać zdjęć niestosownych.

Tak, chodzi przede wszystkim o słynne nudesy, ale Tone e20 ma blokować także rejestrowanie scen powszechnie uważanych za gorszące, choć producent nie definiuje o czym dokładnie mowa.

A po co algorytm miałby ograniczać wolną wolę użytkownika? – zapytacie. Firma Tone Mobile jest przekonana, że pomysł ten spodoba się w szczególności rodzicom, poszukującym bezpiecznego smartfonu dla swojej nastoletniej pociechy. Przy czym, co ciekawe, wytłumaczenie okazuje się dość intrygujące. Zdaniem producenta, duża część fotografii krążących wśród pedofilów pochodzi z internetowych wyłudzeń. To znaczy, że ktoś nakłonił ofiarę, aby takie zdjęcie zostało wykonane i udostępnione. Ze smartfonem Tone e20 to niemożliwe.

Jeśli użytkownik Tone e20 wykona zdjęcie przedstawiające nagość, oprogramowanie przedstawi wyłącznie ocenzurowany podgląd i nie dopuści do zapisania pliku w pamięci. Tak samo ma działać w przypadku, gdy golizna pojawi się na zrzucie ekranowym.

Jak czytamy w materiale PR, rodzic otrzyma możliwość sparowania smartfonu dziecka ze swoim. W efekcie dostanie też powiadomienie, gdy niestosowne zdjęcia zaczną być wykonywane.

Samo urządzenie, jako smartfon na rok 2020, nie jest szczególnie imponujące. Ma niesprecyzowany procesor o taktowaniu 2 GHz, 4 GB RAM, 64 GB na dane, wyświetlacz IPS o przekątnej 6,26'' i czytnik biometryczny. Niemniej jednak, dzięki sprzętowej ascezie, nie będzie kosztować majątku. Oficjalna cena detaliczna to 180 dol., czyli około 712 zł.