Mapy Google: do Street View trafił nowy widok. Teraz łatwiej się odnajdziesz

Mapy Google na Androida, a konkretnie widok Street View, są teraz wygodniejsze w użyciu. Do użytkowników trafia aktualizacja, po której ekran w tym trybie jest dzielony na dwie części. Na wyświetlaczu widać naraz zarówno podgląd okolicy, jak i niewielką mapę.

To prosta zmiana, dzięki której odnalezienie się w rzeczywistości może być dużo łatwiejsze. Jak zwraca uwagę Android Police, w praktyce jest to upodobnienie mobilnych Map Google do swojego pierwowzoru w przeglądarce, gdzie Street View działa w taki sposób od bardzo dawna. Mapa na dole ekranu pomaga zorientować się, w którą część miasta "patrzy" użytkownik.

Podzielony widok w Street View, fot. Android Police.

Jak zwykle w przypadku aktualizacji tego rodzaju, zmiana jest włączana po stronie serwera i w praktyce trudno przewidzieć kiedy dokładnie trafi do wszystkich użytkowników. Część już teraz sygnalizuje, że nowy widok jest dla nich dostępny po włączeniu trybu Street View w Mapach Google w wersji 10.59.1 na Androidzie.

Niestety w tym momencie nie wiadomo kiedy taka sama opcja trafi do Map Google w systemie iOS. Można jednak założyć, że użytkownicy nie będą musieli czekać na podobną aktualizację miesiącami, jeśli wdrożenie w przypadku Androida przebiegnie bez problemów.

