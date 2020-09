Mapy Google w końcu dostaną "pełny" ciemny motyw – obecny dotyczy tylko trybu nawigacji

Mapy Google już wkrótce mogą ułatwić życie wszystkim użytkownikom, którym zdarza się korzystać z aplikacji w ciemnym otoczeniu lub nocą. Do Map Google niebawem ma trafić wyczekiwany ciemny motyw, który obejmie wszystkie elementy interfejsu. Obecnie bowiem ciemne kolory są dostępne w Mapach Google wyłącznie w trybie nawigacji, co jest sporym dyskomfortem dla użytkowników.

Na nadchodzący ciemny motyw w Mapach Google zwrócono uwagę na Twitterze. Aplikacja ma wreszcie zacząć respektować ustawienia systemowe w tym zakresie lub pozwolić użytkownikowi na ręczny wybór, który motyw ma być głównym. Dzięki temu ustawienia i inne elementy menu programu będą mogły być ciemne, a tym samym nie będą razić w nocy oczu, po zakończeniu nawigowania.

#Google is finally working on the dark mode for Google Maps 👀 pic.twitter.com/DhbLeaiY9G