Microsoft: Xbox Series S sprzeda się lepiej, bo kluczowe znaczenie ma cena

Podczas gdy wielu graczy i deweloperów obawia się, że obecność tańszego Xboksa Series X może odbić się negatywnie na jakości gier, Microsoft nie ma żadnych wątpliwości.

– Myślę, że cena naprawdę ma kluczowe znaczenie, a Xbox Series S sprzeda się lepiej [niż Series X – przyp. red.] – mówi szef działu Xbox, Phil Spencer, w wywiadzie dla magazynu Kotaku. Dziennikarze pytali przedstawiciela Microsoftu o cele przyświecające idei tańszego Xboksa, ale też jego rolę na rynku i potencjalne minusy.

Jak deklaruje Spencer, Microsoft boi się co najwyżej o wydolność łańcucha dostaw. – Myślę, że popyt przewyższy podaż już w przedsprzedaży, a nasza rywalizacja z PlayStation będzie uzależniona głównie od tego, kto dostarczy więcej sprzętu do sklepów – twierdzi.

Szef Xboksa sądzi także, że obecność Xboksa Series S nie wpłynie negatywnie na jakość produkcji. Choć przyznaje, iż wiąże się to z dodatkową pracą dla deweloperów.

– Myślę, że na PC mamy dowody, które pokazują, że można uzyskać absolutnie niesamowicie wyglądające gry na topowym sprzęcie i skalować je do możliwości poszczególnych platform – tłumaczy Spencer. – Ale z pewnością to praca. Nie zamierzam tu stać i mydlić komukolwiek oczu, że dwie różne specyfikacje są tym samym, co posiadanie tylko jednej – dodaje.

Pytanie: czy w kwestii ceny naprawdę ma rację?

Historia pokazuje, że niekoniecznie musi tak być. Przykładowo, podstawowy model Nintendo Switch wciąż sprzedaje się lepiej od okrojonego Switcha Lite, a iPhone 11 w analogicznym okresie znalazł więcej nabywców niż iPhone SE.

W obydwu tych przypadkach mamy jednak do czynienia z istotnymi rozbieżnościami na polu funkcjonalności. Xbox Series S natomiast to jedynie(?) gorsze specyfikacje.