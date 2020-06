Microsoft wspiera w dobie kryzysu. Udostępnia darmowe kursy i chce pomóc pracodawcom

Udostępnij:

Microsoft nie chce być bierny w czasie kryzysu ekonomicznego spowodowanego koronawirusem. Z tego powodu podjął szereg działań, aby ułatwić pracodawcom poszukiwanie pracowników, a ludziom – pracy i dać im szansę na poszerzanie swoich kompetencji. W praktyce chodzi przede wszystkim o udostępnienie darmowych kursów i ciekawych narzędzi związanych z serwisem LinkedIn, który wykorzystywany jest przez potencjalnych pracodawców.

O wszystkim opowiedziano podczas internetowego wydarzenia Helping Job-seekers in the Covid-19 Economy. Główni prowadzący – Brad Smith oraz Satya Nadella – przybliżyli słuchaczom cechy LinkedIna i uruchamianej współpracy pomiędzy nim a GitHubem oraz Microsoft Learn. Wymiana danych analitycznych pozwoliła stworzyć narzędzia, które mają pomóc pracodawcom szybciej znajdować odpowiednich kandydatów do konkretnych zadań.

Microsoft tłumaczy, jak wspiera pracowników w czasie kryzysu, źródło: zrzut ekranu (YouTube/Microsoft).

Jak wyliczono, do 2030 roku aż 800 mln osób będzie musiało poszerzyć swoje umiejętności związane z szeroko pojętymi technologiami. Są one coraz częściej wykorzystywane w praktycznie każdej gałęzi przemysłu i pracy, stąd nierzadko konieczność szkolenia się w tym zakresie. Maszyny i automaty od dawna wypierają niektórych pracowników, a kryzys i zwolnienia w konsekwencji pandemii są tylko dodatkowym czynnikiem, który przyspiesza cały proces.

Microsoft wykorzystał dane z LinkedIna, by stworzyć listę kilku najbardziej pożądanych umiejętności na rynku pracy i zawodów, które w przyszłości będą szczególnie popularne na rynku pracy. To w ich zakresie warto się szkolić, a żeby to ułatwić, Microsoft udostępnia za darmo kursy z platformy Microsoft Learn. Nie są one niestety dostępne w języku polskim, jednak – ponieważ spora ich część dotyczy wspomnianego świata technologii – można założyć, że język nie powinien być dla wielu osób przeszkodą.

Więcej na temat całej inicajtywy można przeczytać w języku angielskim na stronie opportunity.linkedin.com.