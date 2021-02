Musk obiecuje, że internet Starlink zwiększy szybkość do 300 Mb/s

Jeszcze niedawno było głośno o projekcie Starlink i jego odrzuceniu przez jedną z francuskich wiosek. Tym razem za to Elon Musk, poprzez swoje konto na Twitterze, obiecuje, że Starlink podwoi prędkość pod koniec tego roku.

Obecnie firma zapewnia prędkości internetu od 50 do 150 Mb/s, ale Musk w swoim tweecie obiecuje, że już do końca roku będzie ona wynosiła 300 Mb/s, a opóźnienie powinno się poprawić do 20 ms. Jednocześnie właściciel Starlink zapewnia, że w tym samym czasie internet ma być dostępny na większości naszego globu. Przypomina także, że sieć komórkowa zawsze będzie miała przewagę w gęsto zabudowanych obszarach miejskich, dlatego satelity są najlepsze dla obszarów o niskiej lub średniej gęstości zaludnienia.

Most of Earth by end of year, all by next year, then it’s about densifying coverage.



Important to note that cellular will always have the advantage in dense urban areas.



Satellites are best for low to medium population density areas.