Nadchodzi Zoom 5.0: lepsze bezpieczeństwo i koniec zoombombingu

Zoom to serwis równie popularny, co krytykowany za braki w kwestii bezpieczeństwa. Jego twórcy wprowadzą teraz nową wersję 5.0. Dzięki niej ma nie dochodzić już do niechcianego przejęcia (tzw. zoombombing) konferencji przez osoby trzecie.

Zoom 5.0 został zapowiedziany 22 kwietnia i ma nadejść w przeciągu siedmiu dni od tego terminu. Najbliższa aktualizacja mocno skupia się na zabezpieczeniach.

Po pierwsze od teraz domyślnie każde spotkanie będzie zahasłowane, tak dla użytkowników wersji Basic, Pro oraz edukacyjnej. Podobne kroki podjęto w przypadku spotkań w chmurze. Organizacje będą natomiast mogły w przypadku kont administracyjnych ustalać również zasady złożoności haseł.

Ponadto każdy zaproszony przez gospodarza spotkania użytkownik będzie najpierw oddelegowany do wirtualnej poczekalni, zanim zostanie ręcznie zaakceptowany, by wziąć udział w spotkaniu.

Zoom uprościł także proces zarządzania funkcjami bezpieczeństwa, które gospodarz może wygodnie przestawić z paska jego opcji. Ponadto taka osoba będzie mogła również wyłączyć możliwość przemianowania nazwy użytkownika dla indywidualnych osób, a także zgłaszać podejrzanych użytkowników.

“When faced with questions over security and privacy, Zoom reacted quickly and very publicly to the challenges, including their CEO holding weekly public security briefings ..." - @WayneNH [Blog Post] https://t.co/qUAKMrwn4n