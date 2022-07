Google Chrome oceni twoje hasło. Dzięki temu stworzysz lepsze

Na razie nie jest jasne, na jakich zasadach automat będzie oceniać dane hasło. Można oczywiście spekulować, że pod uwagę będzie brana zarówno długość, jak i obecność cyfr czy znaków specjalnych. Niewykluczone, że Chrome będzie również sprawdzać hasło "słownikowo", by hasła będące po prostu losowymi wyrazami oceniać jako mało bezpieczne. Na tym etapie są to jednak domysły.

Nie zmienia to jednak faktu, że docelowo użytkownicy Chrome'a mogą być przez to bezpieczniejsi. Jasna informacja o sile hasła już na etapie jego tworzenia z pewnością zachęci przynajmniej część osób do stworzenia bardziej skomplikowanych kombinacji.