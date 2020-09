Najlepsze programy do projektowania i aranżacji wnętrz

Udostępnij:

Każdy kto ma za sobą generalny remont mieszkania lub budowę domu wie jak trudno zaaranżować już gotową przestrzeń. Można się posiłkować kartką i ołówkiem, jednak efekty mogą nie być zadawalające. I tu z pomocą może przyjść komputer i programy z kategorii aranżacji wnętrz.

Zapraszamy do lektury rankingu najpopularniejszych aplikacji, które pomogą zwizualizować ostateczny wygląd mieszkania lub całego domu wraz z wyposażeniem. Zaznaczę tylko, że miarą popularności danego programu jest ilość pobrań z naszego katalogu.

5. PRO100 (liczba pobrań: 359 223)

PRO100 to program stworzony dla meblarzy i prawdopodobnie najpopularniejsze w Polsce narzędzie do projektowania mebli i aranżacji wnętrz. Program kierowany jest do producentów mebli, salonów meblowych, architektów i dekoratorów wnętrz.

PRO100 oferuje pięć trybów wyświetlania projektu (szkielet, szkic, kolory, tekstury oraz pełna wizualizacja), umożliwia przy tym pracę od razu na widoku 3D i oddaje do dyspozycji siedem widoków projektowanej przestrzeni. Praca z programem odtwarza proces tworzenia rzeczywistego mebla, dzięki czemu ułatwia życie projektantom i montażystom. Użytkownik operuje elementami mebla (formatkami), układając je w wirtualnej przestrzeni. PRO100 wspiera projektantów wszelkich typów mebli kuchennych, biurowych, pokojowych, przemysłowych, a nawet laboratoryjnych i placów zabaw.

Ponadto program daje możliwość tworzenia własnych bibliotek mebli i materiałów, generowania dowolnych wydruków, wykonywania wycen, generowania raportów produkcyjnych i wiele, wiele innych. Siłą PRO100 jest niezwykle realistyczny moduł do wizualizacji 3D z symulacją oświetlenia, bogata baza mebli, elementów wyposażenia (m.in. sprzętu AGD) i wykończenia wnętrz czołowych producentów, a także bardzo prosta obsługa.

W programie znalazły się najnowsze kolekcje sprzętu AGD marek: Amica, Candy, Fagor, Mastercook. Kolekcje blatów: Lupus,Pfleiderer, Resopal, Duropal. Fronty meblowe firm: Dre, Drewpol, Lupus, Restol, Sławpol oraz płyty meblowe Pfleiderer. Kolekcje brył ceramiki sanitarnej marek: Koło, Roca, Duscholux, Excellent oraz kolekcje kafelków Tubądzin, Paradyż, Cerkolor oraz Incitare.

Aplikację PRO 100 można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. SAM ZAPROJEKTUJ Dom, Wnętrze i Ogród (liczba pobrań: 391 611)

Rozbudowany, całkowicie polskojęzyczny program służący do samodzielnego i kompleksowego planowania i urządzania domu i ogrodu.

Program SAM ZAPROJEKTUJ Dom, Wnętrze i Ogród pozwala w prosty sposób tworzyć bryłę domu od podłogi aż po dach, zaprojektować układ pomieszczeń, drzwi i okna, kolor i fakturę poszczególnych detali elewacji i wykończenia. Następnie można zaprojektować wnętrze domu i jego otoczenie wraz z ogrodem. Do dyspozycji użytkownika oddana jest biblioteka ponad 2800 elementów wyposażenia, roślin, wyposażenia ogrodów, małej architektury, ogrodzeń itp. Każdy obiekt można skalować, zmieniać kolor i fakturę detali, jasność i wiele innych parametrów.

Biblioteka dostępnych obiektów może być także poszerzana o własne, samodzielnie zaprojektowane (jest to możliwe z poziomu programu). Gotowy projekt można przy pomocy modułu wizualizacyjnego obejrzeć z dowolnego miejsca, przy różnym oświetleniu.

Aplikację SAM ZAPROJEKTUJ Dom, Wnętrze i Ogród można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. Sweet Home 3D (liczba pobrań: 520 638)

Bezpłatny program do planowania wnętrz stworzony w języku Java. Sweet Home 3D, w odróżnieniu od innych darmowych programów tego typu, umożliwia aranżację nie jednego, ale wielu pomieszczeń naraz (np. całego mieszkania lub kondygnacji domu), a także pozwala bardzo dokładnie zdefiniować wymiary i umiejscowienie poszczególnych obiektów.

Aplikacja pozwala na dowolne naniesienie ścian, okien, drzwi, schodów, daje także możliwość planowania ścianek działowych. Przydatną funkcją jest możliwość wczytania pliku graficznego (np. ze skanem projektu mieszkania) w celu jego dokładnego obrysowania w programie. Na zdefiniowaną powierzchnię możemy nanosić różnego rodzaju elementy wyposażenia z bazy zawartej w programie, podzielonej na czytelne kategorie.

Na stronie domowej programu można pobrać szereg przydatnych dodatków: podręcznik użytkownika, przykładowe projekty oraz obiekty 3D. Dostępny jest także poradnik wideo.

Aplikację Sweet Home 3D można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. Moja Łazienka (liczba pobrań: 630 283)

Moja Łazienka to bezpłatny program do projektowania łazienki firmy KOŁO. Jak sama nazwa wskazuje możemy w nim zaaranżować wnętrze wymarzonej łazienki. Podobnie jak w innych aplikacjach tego typu, obsługa Mojej Łazienki jest bardzo intuicyjna i banalnie prosta.

Projekt wnętrza rozpoczynamy od zdefiniowania kształtu i wymiarów pomieszczenia, a także kolorów ścian i podłogi (do wyboru są różne wzory). Następnie nanosimy okna, drzwi itp. Po wprowadzeniu danych odnośnie pomieszczenia można przystąpić do aranżacji wnętrza. Do wyboru jest bogata gama urządzeń sanitarnych z oferty producenta. Wszystkie elementy można dowolnie przestawiać, cały czas dostępna jest też trójwymiarowa i dość realistyczna wizualizacja.

Wśród różnych widoków ciekawy jest szczególnie widok "Dowolny" dzięki któremu możemy przechadzać się po wirtualnej łazience. Gotowy projekt można zapisać lub wydrukować. Co ciekawe, producent udostępnia także kilka przykładowych projektów, które można modyfikować.

Aplikację Moja Łazienka można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. Power NET+ (liczba pobrań: 859 936)

Power NET+ (znany wcześniej jako NET+ Interior Design) to bezpłatny program do aranżacji wnętrz polskiej firmy CAD Projekt K&A, znanej z wyspecjalizowanych, profesjonalnych systemów branżowych, takich jak CAD Kuchnie i CAD Wnętrza.

W odróżnieniu od innych programów do samodzielnej aranżacji wnętrz, Power NET+ jest programem całkowicie uniwersalnym. Dzięki bogatej bazie najróżniejszego rodzaju mebli i wyposażenia, pozwala na zaprojektowanie nie tylko kuchni czy pokoju dziennego ale także łazienki, sypialni i innych domowych pomieszczeń. Proces tworzenia aranżacji jest bardzo prosty i nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. Wystarczy podać wymiary i wybrać kształ pomieszczenia, a następnie nanosić poszczególne meble na zdefiniowaną powierzchnię. W każdej chwili można skorzystać z dynamicznego podglądu 3D. Stworzoną aranżację można wydrukować lub zapisać.

Podczas pracy nad aranżacją można tworzyć pomieszczenia o różnych kształtach i wymiarach, nakładać tekstury na podłogi, ściany oraz wybierać wersje kolorystyczne i faktury dla mebli. Możliwe jest również układanie płytek na ścianach wraz z dekoracjami. Program zawiera ponadto zaawansowane narzędzia pomocne przy projektowaniu takie jak analiza kolizji elementów czy dostawianie do ścian.

Podczas pracy z programem wymagane jest aktywne połączenie z Internetem, ponieważ program na bieżąco pobiera elementy wyposażenia ze strony producenta.

Aplikację Power NET+ można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Tak oto prezentuje się nasze TOP5 najpopularniejszych programów do aranżacji wnętrz. Zaskakuje nieco tak wysoka pozycja programu Twoja łazienka. Wszak mamy sposobność zaaranżowania zaledwie jednego pomieszczenia. Czyżby był to jasny przekaz, że łazienki remontujemy najczęściej?

Dajcie znać w komentarzach czy mieliście okazję używać programów tego typu i jakie są wasze doświadczenia.