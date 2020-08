Nie żyje jeden z twórców pierwszej myszy komputerowej. Bill English zmarł w wieku 91 lat

Udostępnij:

W wieku 91 lat zmarł William Kirk English, jeden z twórców myszy komputerowej. Był jednym z ludzi, którzy stworzyli obraz urządzeń korzystanych po dziś przez miliony, a może nawet miliardy ludzi na świecie. Jak podaje New York Times, wynalazca znany także jako Bill English, odszedł 26 lipca 2020 roku.

William Kirk English zmarł w wyniku niewydolności oddechowej. Wraz z Douglasem Engelbartem (30.01.1925 - 2.07.2013) stworzyli pierwszą na świecie mysz komputerową. Do dziś jest ona najpopularniejszym urządzeniem wskazującym. Pierwszy patent Engelbart zdobył w 1970 roku. Opisywał urządzenie wskazujące pozycję X-Y w systemach wyświetlania, i było to zaledwie drewniane pudełko z jednym przyciskiem i dwoma metalowymi kółkami. Wystawał z niego również przewód, co przyczyniło się do nadania mu nazwy, którą wykorzystujemy po dziś – mysz.

Bill English urodził się 27 stycznia 1929 roku i zmarł 26 lipca 2020 roku w wieku 91 lat. Początkowo, aż do późnych lat 50. XX wieku, William służył w Amerykańskiej Marynarce Wojennej. Stacjonował między innymi w Północnej Kalifornii oraz w Japonii. Z wykształcenia był elektrotechnikiem, a po powrocie z wojny pracował w SRI International. Po czterech latach był pierwszą osobą w zespole badawczym Augmentation Research Center, założonym przez Douglasa Engelbarta. Jednym z kilku największych dzieł ARC było właśnie stworzenie myszy komputerowej.

fot. Wikimedia Commons/SRI International

Pierwsze efekty współpracy Williama Englisha i Douglasa Engelbarta zaprezentowano w 1968 roku. To był pierwszy prototyp, który utorował drogę dla urządzeń, które trzymamy w rękach praktycznie każdego dnia. To jednak nie była jedyna koncepcja tej dwójki naukowców, która miała zmienić oblicze komputerów. W tym samym roku English i Engelbart przedstawili "The Mother of All Demos", czyli swoją wizję przyszłości rozwoju IT. Większość z wymienionych przez nich pomysłów faktycznie prędzej czy później weszła w życie. Zapowiadali między innymi wideorozmowy czy hiperłącza, czyli kolejne po myszy komputerowej dzisiejsze standardy.

Oprócz kariery w Stanford Research Institute, Bill English pracował również w Xerox PARC, a następnie w Sun Microsystems, gdzie zakończył całkowicie działalność zawodową. Kolejnym dokonaniem Englisha, po stworzeniu pierwszej myszy komputerowej, było opracowanie myszy Xerox Alto.

Dziś praktycznie nikt nie wyobraża sobie życia bez myszy komputerowej. Żadna opracowana dotąd metoda wskazywania pozycji na wyświetlaczu nie była tak precyzyjna, lub po prostu nie przyjęła się na taką skalę. Z pewnością minie jeszcze wiele lat, zanim trafi się koncepcja, która wygryzie myszy.