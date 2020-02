Niemiecka firma zwlekała z płatnością okupu. Dane trafiły do sieci

Udostępnij:

Gedia to niemiecka firma z branży motoryzacyjnej, która została niedawno zaatakowana przez ransomware. Przestępcy postawili ultimatum – zapłaćcie okup, a zostawimy was w spokoju. Pieniędzy nie zobaczyli, więc wszystkie uzyskane dane trafiły do sieci.

Na początku stycznia pisałem o nowym sposobie zarobku cyberprzestępców. Szyfrowanie danych przestaje się opłacać ze względu na backupy. Przedsiębiorcy coraz trzeźwiej podchodzą do tematu i inwestują w kopie zapasowe. Co zatem mogą zrobić przestępcy, żeby ich szantażować? Zagrozić publikacją danych.

I tak zrobili. W internecie pojawiły się pliki zawierające hasła dostępowe do systemów IT, wrażliwe dane dotyczące infrastruktury, a nawet loginy i hasła wszystkich pracowników. Firma poinformowała, że naprawa strat zajmie tygodnie, a może nawet miesiące. Jak widać szantaż okazał się nieskuteczny, a niemiecka korporacja jest teraz w sporych opałach. A przecież wystarczyło zapłacić.

Nowa metoda wykorzystania ransomware – blokada plików już nie wystarcza

Wśród opublikowanych plików, znalazły się także bardziej wrażliwe dla firmy dane. Przedstawiają szczegółowy rozkład sieci komputerowych firmy, oraz plany centrum przetwarzania danych. W ręce przestępców wpadły także kopie zapasowe wszystkich plików międzynarodowej firmy Gedia.

REvil Ransowmare - Sodinokibi - gedia-audi-first-part .. 15.00 GB 😱😲😮 pic.twitter.com/SwYSasIrbQ — CryptoInsane (@CryptoInsane) February 3, 2020

Do ataku doszło 21 stycznia. Systemy teleinformatyczne Gedii zostały całkowicie sparaliżowane, a firma odesłała pracowników do domu. Cyberprzestępcy wykorzystali lukę CVE-2019-19781 z użyciem ransomware REVil. Wykryto ją w połowie grudnia, a do sieci trafiły kody umożliwiające atak.

Wrażliwość serwerów Citrix została już załatana, ale do tego czasu crackerzy zdołali dokonać sporych szkód. Lukę próbowała wykorzystać także grupa Maze oraz inna, z użyciem ransomware Ragnarok.