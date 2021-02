Nissan Juke N-Design: System ProPilot oraz audio Bose Personal Plus

Udostępnij:

Nowoczesne rozwiązania oraz masa gadżetów umilających podróż to to, czego szukają klienci w segmencie B. Modny crossover ma być zwinny w mieście, ale również przepełniony elementami, które uprzyjemnią codzienne korzystania z auta. W Nissanie Juke są to między innymi funkcje odpowiedzialne za bezpieczeństwo jazdy oraz system audio Bose z głośnikami wbudowanymi w zagłówki.

System wsparcia kierowcy ProPilot

System wsparcia kierowcy ProPilot to zestaw różnych funkcji wpływających nie tylko na bezpieczeństwo jazdy, ale również na komfort podróży np. po drodze ekspresowej lub autostradzie. Oczywiście funkcje działają także na trasach krajowych, a nawet w mieście, ale to na drogach szybkiego ruchu można docenić ich właściwości. W wielkim skrócie, wszystkie dodatki mają poprawić bezpieczeństwo i komfort jazdy, wprowadzić spokojną atmosferę i zminimalizować stres podczas jazdy. W sumie w tym aucie to bardzo pasuje, bowiem silnik 1.0 DIG-T o mocy 114 KM z automatyczną skrzynią biegów do angażujących nie należy, więc aktywny tempomat sprawdza się świetnie i rzeczywiście zmniejsza liczbę irytujących sytuacji, w których trzeba wyprzedzić kolumnę TIR-ów. Po aktywacji systemu lepiej oddać się w jego ręce i spokojnie oraz nieśpiesznie podróżować do celu. No dobrze, ale jak to wszystko działa?

Głównymi składnikami pakietu ProPilot jest aktywny tempomat, który utrzymuje zadaną prędkość, odległość od poprzedzającego pojazdu i w razie potrzeby zwolni do prędkości auta przed nami i przyspieszy, jeśli auto oddali się. Jadąc w korku tempomat samodzielnie zahamuje nawet do zera, a następnie ruszy po ponownej aktywacji. Auto samodzielnie utrzyma również pas ruchu, a jeśli zbliżymy się do krawędzi pasa, automatycznie wyrówna trajektorię toru jazdy. Oczywiście takie funkcje nie są niczym nowym i występują w wielu pojazdach, ale taka sprawność działania oraz stopień zaawansowania nie jest powszechny w tym segmencie. Za to należy się plus.

Oprócz tego ProPilot obejmuje również system awaryjnego hamowania z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów. System automatycznego hamulca awaryjnego może zacząć automatycznie hamować, aby uniknąć kolizji lub zminimalizować siłę uderzenia w tył samochodu z przodu. A kiedy wykryje pieszego na przejściu lub rowerzystę na drodze, zatrzyma całkowicie samochód.

System audio Bose Personal Plus

Ciekawym i niespotykanym dodatkiem jest system audio Bose Personal Plus. Cechą szczególną są przede wszystkim głośniki wbudowane w zagłówki foteli przednich. Zdaniem producenta: „Wbudowane w zagłówkach przednich foteli głośniki Bose UltraNearfield zachwycają klarownością dźwięku, zapewniając wyjątkowe wrażenia słuchowe. Ale jeśli zechcesz, możesz też podzielić się swoją radością z resztą pasażerów.” Brzmi interesująco, ale jak działa w praktyce?

Być może obiecywałem sobie po tym systemie zbyt wiele i myślałem, że dźwięk, który wydobywa się tuż za uszami zbuduje ciekawą scenę muzyczną, niemal na równi ze słuchawkami nausznymi, ale… nie jest tak różowo. Nie użyję stwierdzenia, że to przerost formy nad treścią, ale podczas słuchania radia nie odczułem żadnej różnicy. Słuchać dźwięk z zagłówków, ale jest on raczej tłem, na dodatek dość płaskim. Z odpowiedniego źródła np. strumieniując muzykę ze Spotify, jest już nieco lepiej, ale to nadal nie jest rewolucja. Szkoda, bowiem sam pomysł jest nietuzinkowy, ale nie spodziewajcie się nie wiadomo czego.

Podsumowanie

Nissan Juke w odmianie N-Design kosztuje co najmniej 97 230 złotych. Mimo to dwa wyżej wymienione elementy tj. system Pro Pilot oraz audio Bose Personal Plus to opcje występujące w pakietach w cenie odpowiednio 4300 oraz 4890 złotych. Pakiety te zawierają jeszcze inne, ciekawe elementy, ale mimo wszystko za topowo skonfigurowanego Juke’a trzeba zapłacić sporo powyżej 100 000 złotych. Czy to jest warte dopłaty? ProPilot zdecydowanie tak (w pakiecie dostajemy dodatkowo kamery 360-stopni, czujniki parkowania itp.), ale z audio Bose i dodatkowej nawigacji raczej bym zrezygnował.