Nowości Dell na 2021: komputery z bio-odpadów i monitory do Teamsów

Pośród zapowiadanych nowości m.in. laptopy, monitory dedykowane do wideokonferencji oraz oprogramowanie wspomagające użytkowników z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Początek roku to dobra okazja by zaprezentować szereg nowości. To już stała praktyka światowych koncernów. Zwłaszcza, że niektórzy giganci nie uczestniczą w ważnych wydarzeniach, np. targach CES, które startują w przyszłym tygodniu w Las Vegas. Ubiegając premiery konkurentów, Dell Technologies zaprezentował kolejne nowości w portfolio na 2021 rok.

Notebooki z odpadów drzewnych

W tej kategorii sztandarowym przykładem może być Latitude 9420. Notebook posiada wbudowany zestaw głośnomówiący i dobrej jakości kamerę do wideokonferencji. Zapewniają one automatyczną korektę światła oraz rozmycie tła, dzięki czemu możesz czuć się pewnie podczas każdej wideo rozmowy.

Latitude 9420 - zdaniem producenta - to pierwszy na świecie komputer z technologią Intel® Visual Sensing. Intelowska technologia oferuje automatyczne wybudzanie oraz blokowanie komputera.

Za komunikację odpowiadają moduły WiFi 6E lub 5G LTEii. Dell zapewnił o wykorzystaniu już w pierwszych egzemplarzach (dostawy styczeń 2021) procesorów Intel Core vPro 11 generacji, opartych na platformie Intel® Evo Zapewni to poprawę wydajności i uproszczone zarządzanie komputerem. Dla tych, którzy potrzebują większego ekranu, dostępny będzie notebook Latitude 7520 z 15-calowym ekranem o rozdzielczości 4K UHD i opcjonalną kamerą Full HD (FHD).

Warto wspomnieć o kilku ciekawostkach dotyczących modeli Latitude 5000 oraz mobilnej stacji roboczej Precision 3560. Jak podaje producent, są to pierwsze komputery, gdzie w procesie projektowania zastosowano bio-tworzywa pozyskane z odpadów drzewnych. W produkcji tych modeli wykorzystano olej talowy, produkt uboczny procesu produkcji papieru.

W efekcie końcowym, obudowa komputera zawiera 21 proc. bio-plastiku. Specyfikacje i zastosowane komponenty nie odbiegają ponoć od aktualnych standardów.

Profesjonalne monitory do... Teamsów

Sztandarową nowością będzie Dell 34 Curved Video Conferencing Monitor. Zdaniem producenta - to pierwszy na świecie 34-calowy, monitor z zakrzywionym ekranem do wideokonferencji z certyfikatem Microsoft Teams. Konstrukcja będzie miała także odpowiedniki z mniejszymi matrycami w rozmiarach 24-calowych i 27-calowych.

Ciekawostką są rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, m.in: autentykacja poprzez bezpieczne logowanie za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy oraz wbudowany zestaw głośnomówiący umożliwiający wydawanie poleceń głosowych. Kolejną i nietuzinkową funkcją będzie ComfortView Plus, czyli system, który redukuje emisję szkodliwego światła niebieskiego i pozwala bez uszczerbku odwzorować paletę kolorów.

Rozwiązanie ComfortView Plus zostanie także zastosowane w innych modelach monitorów dedykowanych do wideokonferencji, np. 40-calowego, szerokiego i zakrzywionego monitora 525K i (Dell UltraSharp 40 Curved WUHD), a także w nowej ofercie Latitude.