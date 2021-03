Nowy sklep Amazon Fresh, czyli przyszłość bez kolejki do kasy

Udostępnij:

Mieszkańcy Londynu mogą już dokonać zakupów w nowootwartym bezobsługowym sklepie Amazon Fresh. Aby móc w nim zrobić zakupy, niezbędne jest posiadanie aplikacji i zeskanowanie kodu przy wejściu do sklepu.

Amazon Fresh to pierwszy tego rodzaju sklep w Wielkiej Brytanii. Jego powierzchnia wynosi 2500 ft2, czyli, w przybliżeniu, 230 m2. Klienci mogą wejść do środka jedynie posiadając aplikację. Jednak już po wejściu można się zorientować, że nie jest to kolejny supermarket. Firma postawiła na nowoczesną technologię jako przyszłość sklepów stacjonarnych. Z tego powodu, w placówce Amazon Fresh nie znajdziemy ani kasy, ani tym bardziej kasjerów. Klienci nie muszą także dokonywać skanowania produktów aby za nie zapłacić przy wyjściu.

O odpowiednie naliczenie zakupów dba system czujników. Po wybraniu towaru przez klienta i zdjęciu go z półki, jeden z czujników wykrywa, że został on zabrany, zaś obecne w całym sklepie kamery rejestrują przez jakiego klienta został on wybrany. Cały proces zakupów bezobsługowych nie byłby możliwy bez sztucznej inteligencji, która dba o sprawne zakupy właśnie za pomocą wcześniej wspomnianych czujników i kamer. To właśnie ona wykrywa, że odpowiedni produkt został zabrany z półek lub położony na niej z powrotem. Artykuły wybrane przez klienta są przechowywane w wirtualnym koszyku.

Płatność za zakupy odbywa się automatycznie, za pomocą aplikacji, którą posiada każdy klient sklepu. Rachunek, na podstawie zawartości wirtualnego koszyka, zostaje naliczony zaraz przy wyjściu ze sklepu, a odpowiednia kwota jest pobierana natychmiastowo, bez dodatkowego udziału klienta. Wszystko, o co musi on zadbać, to tylko i wyłącznie odbicie swojego kodu, ale tego kroku nie jest w stanie ominąć, bo bez niego nie uda mu się wejść do supermarketu.

Zgodnie z informacjami, w supermarkecie jest dostępnych około 10 000 produktów różnych marek. Dodatkowo Amazon zdecydował się również na wprowadzenie swojej pierwszej spożywczej marki własnej. Produkty firmy, oznaczone zostały jako By Amazon, zaś sama oferta zawiera produkty często wybierane przez klientów. Znalazły się w niej, m.in. artykuły gospodarstwa domowego, artykuły pierwszej potrzeby, jak mleko czy chleb, ale także kwiaty i czasopisma.

Amazon w swoim oświadczeniu zapewnił, że Amazon Fresh będzie oferował klientom wszystko, czego mogliby oczekiwać od swojego lokalnego sklepu spożywczego.

Warto zwrócić uwagę, że nie jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa ze strony. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie ostatnia. Przede wszystkim liczymy jednak, że wraz ze zwiększającą się liczbą tego rodzaju sklepów, niedługo staną się one także popularne w naszym kraju. W końcu kto nie chciałby po prostu szybko wejść do sklepu, wybrać to, co potrzebuje i po prostu wyjść, bez stania w długich kolejkach?