Nvidia GeForce RTX 3000 z nowym gniazdem 12-pin. Jest potwierdzenie i zdjęcie

Po co marnować miejsce na dwa złącza 8-pinowe, skoro można połączyć je w jedno 12-pinowe. To założenie, z którego najwyraźniej wyszła Nvidia. I takie właśnie gniazdko pojawi się w nadchodzących kartach graficznych GeForce RTX 3000 "Ampere".

Obecność złącza zasilającego nowego formatu potwierdził już Seasonic, jako jeden z największych dostawców zasilaczy. W social media znaleźć można z kolei zdjęcia.

Choć elektrycznie gniazdo 8-pin to de facto klasyczne 6-pin rozszerzone o dwie masy, obecna wersja standardu ATX, w którym tworzy się zasilacze, zakłada, aby stosować sprecyzowane ograniczenia. I tak, limit mocy dla 8-pin wynosi 150 W, dla 6-pin zaś – 75 W. Inna sprawa, że w przeszłości bywał on często łamany, czego przykładem jest chociażby Radeon R9 290X.

For comparison:



NVIDIA 12-Pin PCIe Molex Micro-Fit 3.0 (above) vs 2x 8-Pin (below) pic.twitter.com/khwfyDgdt6