Nvidia Resizable BAR już jest. Zwiększy płynność gier o 10 proc. na RTX 3000

Nvidia właśnie wprowadziła Resizable BAR, funkcję PCI Express, która pozwoli na osiągnięcie wyższej płynności gier - nawet do 10 procent. Jest jednak pewien haczyk.

Resizable BAR odblokowuje układowi graficznemu dostęp do pełnego bufora ramki, zamiast 256 MB bloków. To ciekawe rozwiązanie, ale potrzebna jest do tego karta Nvidia RTX z serii 3000 (a z dostępnością teraz ciężko), a ponadto kompatybilny procesor. Resizable BAR współpracuje w tym momencie z AMD Zen 3 oraz procesorami Intela 10. i 11. generacji.

Zwiększenie płynności jest zależne od poszczególnej gry - niekiedy mówimy o wzroście rzędu 4 procent, a gdzie indziej o 11 proc (wg testów portalu wccftech).

Początkowo Nvidia włączyła obsługę Resizable BAR dla wszystkich gier, ale szybko okazało się, że w przypadku niektórych funkcja ta szkodzi płynności. Dlatego obecnie obsługiwanych tytułów jest obecnie 17, a kolejne z nich będą dodawane po sprawdzeniu ich i wykazaniu, że wydajność faktycznie wzrośnie.

Wcześniej Resizable BAR działał jedynie na RTX 3060 w wersji 12 GB, ale teraz można z niego skorzystać na każdym układzie graficznym RTX 3000 (rodzina Ampere).

Konkurencja ze strony AMD ma w swoich kartach graficznych własne rozwiązanie - AMD Smart Access, które w testach portalu TechSpot wykazało nawet 20-procentowy wzrost wydajności.

Aby skorzystać z Resizable BAR, należy pobrać sterowniki Nvidia Game Ready Driver w wersji 465.89. Sterowniki naprawiają też kilka usterek graficznych (m.in. w "Rainbow Six Siege"), a także dodają obsługę DLSS do "Outriders" oraz ray-tracing dla "Dirt 5".