Już wczoraj twitterowe ptaszki zaćwierkały na temat dedykowanej Cyberpunkowi edycji karty graficznej od Nvidii. Teraz firma kładzie karty na stół i potwierdza jej istnienie oraz ogłasza konkurs, w którym będzie można zgarnąć ten wyjątkowy sprzęt.

Teraz Nvidia udostępniła więcej informacji - nowa karta to specjalne edycja GeForce'a RTX 2080 Ti, która ma mieć taką samą specyfikację jak GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition.

Ale to nie koniec niespodzianek - firma ogłosiła konkurs, w którym pula nagród to właśnie 77 cyberpunkowych kart.

Co szczególnie motywujące, wygrana to jedyny sposób, żeby zdobyć ten sprzęt. Nie będzie on później dostępny ani w sprzedaży detalicznej, ani w postaci sampli testowych.

Zasady konkursu

Co zrobić, żeby mieć szansę na wygraną w konkursie? Wystarczy napisać komentarz na Facebooku, Twitterze lub Instagramie.

Na Facebooku trzeba skomentować ten post, wspomnieć tam znajomego gracza, przekazać pozytywne przesłanie oraz dodać tag #RTXOn.

W przypadku Twittera trzeba podać dalej tego twitta, oznaczając jednocześnie znajomego gracza, pisząc coś pozytywnego i dodając tag #RTXOn.

Jeśli chodzi o Instagrama to analogicznie - trzeba polubić oraz pozytywnie skomentować to zdjęcie, oznaczyć znajomego gracza i dodać tag #RTXOn.

Co ciekawe Nvidia poinformowała, że w przypadku wygranej obie osoby otrzymają kartę. Nie wiadomo jak się to ma do tego, że do wygrania jest ich nieparzysta ilość. Być może to nieścisłość ze strony firmy i 77 to nie liczba kart, ale zwycięskich wpisów, co może sugerować sposób ujęcia tej kwestii w regulaminie.

Wszelkie informacje na temat akcji konkursowej #RTXOn będą publikowane na social mediach Nvidii oraz na stronie internetowej.

Wydarzenie potrwa do 28 lutego.

Regulamin akcji można znaleźć tutaj.