Office a genetyka: HGNC zmienia nazewnictwo, bo Excel zniekształcał wyniki

Komitet Nazewnictwa Genów Międzynarodowej Organizacji Badań nad Ludzkim Genomem zdecydował się zmienić nazwy szeregu substancji i procesów, ponieważ Microsoft Excel zastępował je innymi skutek automatycznej konwersji. Niektóre symbole były błędnie rozpoznawane jako miesiące, zmieniając nierzadko formatowanie kolumn w arkuszach z wynikami badań.

Jak skondlukowano w pewnym badaniu z 2016 roku (Ziemann, Yotam Eren, El-Osta), około 20 proc. wszystkich materiałów naukowych publikowanych przez genetyków zawiera błędy wynikające z automatycznej konwersji nazw, jakiej dokonuje Excel. Na przykład septyna, często oznaczana jako SEPT1, bywa rozumiana przez Excela jako data, w konsekwencji czego na wykresach i arkuszach widnieje nie pod swoją nazwą, a jako "01 wrz. 2020" i podobne. Zbliżony los spotyka sekwencje cDNA opisywane według konwencji ośrodka RIKEN. Excel uznaje ich zapis za notację wykładniczą, przez co zmienia typy serii danych.

