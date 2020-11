PS5 i Xbox Series X: co z przedsprzedażą? Sklepy wyjaśniają

Udostępnij:

W związku z ogłoszeniem zamknięcia sklepów w galeriach handlowych powstała kłopotliwa sytuacja dotycząca między innymi konsol Xbox Series X i PlayStation 5. Do sytuacji odniósł się już Microsoft, jak również dwa z polskich sklepów z elektroniką.

PS5 i Xbox Series X - ważna wiadomość o zamówieniach przedsprzedażowych (odbiór w salonie)

Zapytaliśmy szereg polskich elektromarketów, co się stanie w sytuacji, gdy konsumenci wybrali odbiór PS5 lub Xbox Series X w salonie. W obecnej sytuacji nie będzie można już ich tam odebrać. W momencie publikacji dysponujemy wypowiedzią x-komu:

Konsole nowej generacji, które zostały zamówione z odbiorem w salonie, wyślemy do Paczkomatu lub kurierem na wskazany przez klienta adres. Oczywiście na nasz koszt. Zupełnie tak samo będzie z innymi popularnymi preorderami: nowymi RTX-ami czy iPhonami. Generalnie przyjęliśmy zasadę, że wszelkie zakupy powyżej tysiąca złotych przekierujemy z salonu do Paczkomatu lub do kuriera. Jeżeli sprzęt z dostawą do salonu był w przedziale cenowym 500-1000 złotych, wtedy podzielimy się z klientem kosztami wysyłki. Jeśli cena była poniżej 500 złotych, wtedy koszt dostawy poniesie klient.

Podsumowując, osoby wybierające odbiór konsol PS5 i Xbox Series X w salonie:

otrzymają je kurierem lub w Paczkomacie

sprzedawca (w tym przypadku x-kom) pokryje koszt przesyłki

ta sama zasada będzie dotyczyć innych produktów powyżej 1000 zł

Podczas gdy nie dysponujemy jeszcze odpowiedziami innych sklepów, warto tutaj podkreślić stanowisko Microsoftu:

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą ograniczeń w handlu detalicznym wywołaną pandemią Covid-19, Microsoft pragnie zapewnić, iż ilości konsol Xbox Series X|S alokowane na polski rynek pozostaną bez zmian. Liczymy w związku z tym, że osoby, które złożyły zamówienia przedpremierowe, otrzymają konsole w terminie premiery, tj. 10.11.2020. Zakładamy też, że konsole Xbox Series X|S będą dostępne po premierze w sklepach internetowych oraz otwartych sklepach detalicznych. W celu uzyskania dalszych szczegółów nt. sprzedaży urządzeń marki Xbox prosimy o kontakt z poszczególnymi sieciami sprzedaży. Nasi Partnerzy detaliczni przygotowują rozwiązania po swojej stronie.

Wygląda na to, że gracze i entuzjaści elektroniki nadal będą mieć swoje święto, a rynek dostosował się błyskawicznie do panującej sytuacji. Być może, paradoksalnie, dzięki temu gracze jeszcze bardziej będą celebrować moment nadejścia konsol nowej generacji do ich salonów.

Rozporządzenie w finalnym kształcie od 5 listopada. Są jeszcze niewiadome dla sklepów

Rozporządzenie dotyczące zamknięcia sklepów w galeriach handlowych ma wejść w życie 5 listopada o godzinie 12:00. Wtedy też poznamy jego ostateczny kształt. Istnieją jednak pewne niewiadome dotyczące niektórych aspektów tego rozporządzenia.

Jak dowiedziałem się od rzeczniczki polskiego Media Markt, Wioletty Batóg, firma czeka na finalną wersję rozporządzenia i dopiero wtedy wyda stosowny komunikat. W międzyczasie firma uspokaja i zapewnia, że klienci nie muszą się martwić:

Nasi klienci mogą być spokojni. Znajdziemy właściwe rozwiązanie, żeby mogli cieszyć się zakupioną konsolą jak najszybciej. Nie wszystkie nasze sklepy będą zamknięte, a mamy również do dyspozycji blisko 20 tys. punktów odbioru i opcję bezpłatnej dostawy do domu. – uspokaja Paweł Kuźma, E-Commerce Dyrektor w MediaMarkt