Pandemia i Walentynki. Dzięki nim e-sklepy erotyczne biją rekordy

Okres przedświąteczny oraz Walentynki to dla branży erotycznej najgorętszy sezon. Jednak, jak wynika z danych platformy Shoper, druga fala pandemii doprowadziła do tego, że jeszcze częściej kupujemy gadżety i akcesoria erotyczne. Zyskują na tym przede wszystkim e-sklepy.

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do rozwoju e-handlu, na czym wiele branż zyskało. Jak wynika z raportu platformy Shoper, zdecydowanym zwycięzcą jest branża erotyczna. Już producenci seks-robotów zwracali na to uwagę, a eksperci Wow Tech i COTR, do których należą marki zajmujące się sprzedażą gadżetów erotycznych, w kwietniu zeszłego roku donosili o nawet trzykrotnym wzroście sprzedaży ich produktów w sieci.

Eksperci komentowali, że nie jest to jedynie skutek przerzucenia się klientów na zakupy w internecie. Uważają oni, że pandemia wykreowała nowe sytuacje, które zmusiły konsumentów do otwarcia się na nowe produkty. Z kolei dane platformy Shoper jasno pokazują korelację pomiędzy drugą falą pandemii a wzrostem zakupów w e-sklepach erotycznych.

Sprzedaż rośnie nie tylko ze względu na pandemię - mają na nią wpływ również wahania sezonowe, ale zmianę widać też w ujęciu całorocznym. "W porównaniu ze styczniem 2020, w minionym miesiącu w internetowych sklepach erotycznych na platformie Shoper klienci dokonywali o 98,5 proc. więcej zakupów", czytamy w informacji prasowej.

- W ostatnich latach do internetowych sklepów erotycznych klientów przyciągała dyskrecja i coraz ciekawsza oferta. Można było w spokoju, bez świadków, przeglądać najnowsze produkty na ekranie komputera i wyszukiwać coś właściwego dla siebie. Gustowny design e-sklepów zrywał ze stereotypową kiczowatą estetyką sex-shopów - wyjaśnia Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.

Teraz, wraz ze zbliżającymi się Walentynkami, e-sklepy spodziewają się po raz kolejny rekordowych wyników. Tomalik zauważa, że skala jest znacznie wyższa niż w ubiegłych latach. A co Polacy kupują najczęściej w e-sklepach erotycznych? Shoper podaje, że są to przede wszystkim prezerwatywy, wibratory, kulki gejszy, bielizna erotyczna i żele intymne.

Czy fakt, że branża erotyczna ma się tak dobrze w czasie pandemii, powinien niepokoić? Tomalik zauważa, że "warto, by temu zjawisku przyjrzeli się specjaliści od relacji międzyludzkich".