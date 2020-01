PinePhone trafia do pierwszych nabywców. Na razie w wersji eksperymentalnej

Udostępnij:

Pine64, firma odpowiedzialna za linuksowy smartfon PinePhone, informuje o rozpoczęciu wysyłek do pierwszych nabywców. Przypomnę, chodzi tu o urządzenie, które ma być tańszą alternatywą dla Purism Librem 5. Obecna wersja smartfonu, Braveheart Edition, nie jest jeszcze produktem w pełni funkcjonalnym, ale pozwala deweloperom i zewnętrznym testerom na rozpoczęcie prac.

Jak zapowiedziano, tak zrobiono. PinePhone faktycznie kosztuje 149 dol., czyli ponad czterokrotnie mniej niż Librem 5 (699 dol.). Zamówienia były gromadzone od listopada 2019 roku, a tymczasem Pine64 twierdzi, że wszystkie telefony zostaną rozesłane w dniach 17-25 stycznia.

W zestawie, oprócz smartfonu PinePhone, mają znaleźć się: przewód USB-C, broszura szybkiego startu i folia ochronna na ekran, która będzie od razu zamontowana.

PinePhone – specyfikacja techniczna

Obecna wersja telefonu ma zainstalowany system postmarketOS

Łukasz Erecinski, jeden z przedstawicieli Pine64, zaznacza, że sprzęt nie nadaje się jeszcze do codziennego użytku. Nie ma zaimplementowanej obsługi połączeń głosowych ani SMS-ów. Można natomiast przetestować jego poszczególne komponenty, takie jak aparat fotograficzny czy wyświetlacz, a ponadto rozpocząć tworzenie oprogramowania.

Twórca zapowiada szerszą dostępność sprzętu na marzec 2020 roku, aczkolwiek, jak tłumaczy, jest to uzależnione od rozwoju planowanych systemów operacyjnych. Ot, choćby Ubuntu Touch, KDE neon z Plasma Mobile czy LuneOS. Jeśli choć jeden z nich osiągnie satysfakcjonującą dojrzałość, PinePhone będzie mógł trafić do szerszego odbiorcy, co całkowicie zrozumiałe.