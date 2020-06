PlayStation 5 – cena konsoli i akcesoriów. Jest potwierdzenie wcześniejszych plotek

Udostępnij:

Do sieci trafiły ceny konsoli PlayStation 5 oraz najważniejszych akcesoriów. Plotkę tę wcześniej mogliśmy znaleźć w mediach społecznościowych, ale teraz potwierdza ją renomowany francuski serwis Cowcotland, który w branży zasłynął m.in. z przedpremierowego ujawnienia licznych informacji o procesorach AMD Ryzen.

Jak donosi źródło, PlayStation 5 w wersji podstawowej będzie kosztować 499 euro (ok. 2,2 tys. zł), w wersji bez napędu optycznego zaś – 399 euro (ok. 1,8 tys. zł).

W zestawie znajdzie się jeden kontroler Dual Sense. Kolejne będzie można dokupić za 59 euro per sztuka (ok. 260 zł). Dokładnie tyle samo kosztować ma opcjonalna kamerka HD. Pilot multimedialny oraz stację ładowania padów wyceniono z kolei na 29 euro (ok. 130 zł),

Najdroższym akcesorium będzie tymczasem zestaw słuchawkowy Pulse 3D w cenie 179 euro (ok. 800 zł). To jednak nikogo nie powinno dziwić, ponieważ Sony pozycjonuje ten sprzęt jako premium, obiecując m.in. zaawansowane funkcje reprodukcji dźwięku przestrzennego. Tańsze słuchawki do PS5 ukażą się zapewne w przyszłości.

Podobnie jak do każdej innej plotki, tak do doniesień Cowcotland warto podejść z pewną rezerwą. Niemniej, podkreślmy, serwis ten naprawdę rzadko poświadcza nieprawdę. Swego czasu był pierwszym, który ujawnił wydajność architektury Zen. Doniósł też z wyprzedzeniem o pomyśle Nvidii na wprowadzenie sprzętowych jednostek do ray tracingu.