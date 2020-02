PlayStation 5 – jakie gry? Lista tytułów, w które najprawdopodobniej zagramy na nowej konsoli

Udostępnij:

PlayStation 5 powinno trafić na sklepowe półki w ostatnim kwartale tego roku. Tradycyjnie konsole Sony (jak i Microsoftu) od dłuższego czasu wchodziły do sprzedaży w listopadzie, tuż przed Black Friday (okres największych zakupów). PS5 ma oferować znacznie większą moc obliczeniową i najnowsze efekty graficzne, w tym raytracing oraz superszybkie czasy ładowania dzięki dyskom SSD.

Jednakże nawet najpotężniejsza konsola jest mało użyteczna, jeśli nie ma gier. Całe szczęście deweloperzy nie próżnują i już pracują nad wieloma tytułami. Niektóre z nich nie zostały jeszcze zapowiedziane na PlayStation 5, ale biorąc pod uwagę, że część z nich nie ukaże się w tym roku, można bezpiecznie założyć, że stworzone są z myślą o konsoli Sony.

Oto lista (a raczej trzy listy) gier, których możemy się spodziewać na PlayStation 5.

PlayStation 5: potwierdzone gry

W tym momencie jedynie kilka studiów jednoznacznie potwierdziło swoje nowe gry na PS5, a wśród tytułów w przygotowaniu znajdują się między innymi Godfall, RPG akcji w stylu Dark Souls, a także Outriders, gra autorstwa polskiego studia People Can Fly, dobrze znanego z Bulletstorma.

Godfall, jedna z pierwszych gier potwierdzonych na PlayStation 5, fot. Gearbox / Counterplay

Godfall

(koniec 2020) The Lord of the Rings: Gollum

(2021) Outriders

(koniec 2020) Niezatytułowana produkcja Bluepoint Games (gra na wyłączność)

PlayStation 5: prawdopodobnie dostępne gry

Ubisoft wyda szereg swoich tytułów na przełomie 2020 i 2021 roku i nie ma najmniejszego powodu, by wątpić, że nie zagramy w nie już na PlayStation 5, a będą to prawdopodobnie kontynuacje znanych marek, Watch Dogs: Legion i Rainbow Six Quarantine, a także nowy tytuł God and Monsters. Bethesda z kolei pracuje także nad świeżym tytułem łączącym elementy RPG i sci-fi, Starfield. Po jego ukończeniu możemy w dalszej przyszłości spodziewać się kontynuacji Skyrima roboczo zatytułowanej The Elder Scrolls VI. Na PlayStation 5 na pewno zagramy również w Diablo IV oraz Elden Ring nową grę twórców Dark Souls, stworzoną we współpracy z autorem Gry o tron, George'em R.R. Martinem.

Nadchodzący Watch Dogs: Legion od Ubisoftu, fot. Ubisoft

Watch Dogs: Legion

(trzeci/czwarty kwartał 2020) Gods and Monsters

(trzeci/czwarty kwartał 2020) Rainbow Six Quarantine

(2020-2021) Starfield

The Elder Scrolls VI

Diablo IV

Elden Ring

PlayStation 5: gry, o których się spekuluje

Jak powszechnie wiadomo, w życiu pewne są tylko śmierć, podatki oraz nowe Call of Duty, które ukazuje się corocznie i trzeba być szaleńcem, by myśleć, że rok, w którym pojawi się PlayStation 5 będzie od tego odstępstwem. Podobna sytuacja będzie dotyczyć serii Assassin's Creed, przy czym zapewne nowa odsłona nie ukaże się w tym roku. Także jeśli chodzi o nowy tytuł Rockstar, wiele wskazuje, że będzie to Grand Theft Auto 6, o którym spekuluje się już od dawna. Z kolei śledząc branżowe profile na LinkedIn wiemy już od jakiegoś czasu, że Sony przymierza się do stworzenia sequeli hitów z PS4, God of War i Marvel's Spider-Man, a kilka osób zostało już zatrudnionych do tych projektów.

Końcówka God of War z 2018 w oczywisty sposób wskazywała na ciąg dalszy, fot. Sony

Nowe Call of Duty

Nowy Assassin's Creed

Grand Theft Auto 6

Kontynuacja God of War

Kontynuacja Marvel's Spider-Man

A co z grami z PS4?

(gra na wyłączność)(gra na wyłączność)

PlayStation 5 będzie posiadało zgodność wsteczną z PS4. Oznacza to, że prawdopodobnie w nowej generacji konsol zagramy w każdy jeden tytuł z poprzedniej. A w najgorszym wypadku w większość, o czym ostatnio mówił prezes firmy Ubisoft. Dlatego też, nawet przy premierze konsoli, niedomiar gier nam nie grozi.

W 2020 roku ukaże się kilka ważnych tytułów na wyłączność na PlayStation 4, w tym The Last of Us Part II, kontynuacja post-apokaliptycznego hitu Naughty Dog z 2013 oraz samurajska gra akcji Ghost of Tsushima (studia Sucker Punch, twórców serii Infamous). Warto także zwrócić uwagę na Nioh 2, samurajskiego RPG akcji w świecie dark fantasy z elementami japońskiego folkloru. W tym roku wychodzi również nowa wersja legendarnego Final Fantasy VII, które będzie dostępne przez dłuższy czas na wyłączność na PS4 – nie widzę żadnych przeszkód, aby w tytuł ten można było zagrać na PlayStation 5, zwłaszcza, jeśli kompatybilność wsteczna zadziała automatycznie.

Keanu Reeves zagra jedną z głównych ról w grze Cyberpunk 2077, fot. CD Projekt RED

Nie należy również zapominać o nadchodzących licznych grach dzielonych także z PC i Xbox One (tzw. tytułach multiplatformowych), a w 2020 będą to między innymi:

Cyberpunk 2077

Doom Eternal

Dying Light 2

Gods & Monsters

Marvel's Avengers

Resident Evil 3

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Wszystkie z nich powinny wyglądać piękniej i działać płynniej na nowej konsoli Sony.