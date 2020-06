PlayStation 5 słabsze sprzętowo od Xboksa Series X – Phil Spencer komentuje konkurencję

Udostępnij:

PlayStation 5 czy Xbox Series X – która z konsol nadchodzącej generacji będzie potężniejsza pod względem sprzętowym? To dyskusja, która rozpoczęła się już na długo przed ujawnieniem parametrów obydwu urządzeń, a kolejnymi informacjami tylko dolewano oliwy do ognia. Teraz głos postanowił zabrać sam Phil Spencer, szef Xboksa.

– Szczerze mówiąc, po ich imprezie poczułem się lepiej – powiedział Spencer podczas środowej konferencji Gamelab Live, zapytany o wrażenia po prezentacji PlayStation 5. – Myślę, że przewaga sprzętowa, którą wypracowaliśmy, uwidoczni się, gdy zaczniemy mówić więcej o naszych grach, liczbie klatek na sekundę i innych rzeczach – dodał od razu, jasno dając do zrozumienia, iż wierzy w hardware'owy prymat Xboksa Series X.

Zdaniem Spencera, Sony "zrobiło to, co robi bardzo dobrze", przez co prawdopodobnie należy rozumieć przygotowanie atrakcyjnej konsoli z równie ciekawymi grami, ale Microsoft mimo wszystko jest pełen optymizmu. Raz jeszcze podkreśla też walory użytych podzespołów. – Kiedy myślę naszej pozycji i grach, które będziemy w stanie pokazać, a także o przewadze sprzętowej, którą mamy, myślę, że znajdujemy się w świetnej sytuacji – podsumował Spencer.

Być pewnym swego jak Microsoft

Oczywiście ciężko byłoby się spodziewać, by Microsoft nie chwalił własnego urządzenia. Niemniej znamienne jest, że firma z Redmond ośmiela się wprost komunikować swoją wyższość, podczas gdy Sony rzuca co najwyżej nieśmiałe aluzje. Tak jak chociażby główny architekt PS5, Mark Cerny, mówiąc o topniejącym znaczeniu teraflopsa jako wyznacznika wydajności. Albo o zaletach płynących z zastosowania rekordowo szybkiego nośnika danych.

Przypomnijmy, układ graficzny PS5 ma 36 bloków CU o taktowaniu 2,23 GHz, co daje 10,23 TFLOPs, Xboksa Series X zaś – kolejno 52 CU, 1,825 GHz i 12 TFLOPs. Pod względem szybkości dysku wygrywa natomiast sprzęt Japończyków, osiągając zawrotne 5,5 GB/s, w odniesieniu do 2,4 GB/s (4,8 GB/s po kompresji).

Jak wiadomo, pierwsza prezentacja tytułów na nowego Xboksa pochodzących od wewnętrznych studiów Microsoftu odbędzie się w lipcu. Wiadomo też, że jednym z zaplanowanych tytułów jest Halo Infinite, którego krótką zajawkę od paru dni można zobaczyć na YouTubie. Tymczasem Sony, zdaje się, większość kart zdążyło odsłonić. Czekamy na ciąg dalszy przepychanki.