PlayStation 5: wkrótce zainstalujemy dodatkowe dyski SSD w konsoli

PlayStation 5 ma otrzymać w najbliższym czasie możliwość zainstalowania dodatkowego dysku M.2 SSD. Firma Sony planuje aktualizację, która pozwoli zwiększyć pojemność konsoli, tak aby zmieścić na więcej gier.

Konsola PS5 dysponuje jedynie 825 GB dyskiem M.2 SSD. Jest on niezwykle szybki, ale po odliczeniu systemu, zostawia graczom jedynie ok. 667 GB przestrzeni użytkowej. To niewiele, gdy w tych czasach gry potrafią zajmować czasem nawet ponad 100 GB.

Sony miało w 2020 r. zapowiedzieć dyski typu M.2 SSD, które można zamontować w konsoli pod warunkiem, że spełniają pewne wymogi odnośnie prędkości odczytu i zapisu danych. Niestety ta sztuka się nie udała, a firma jakiś czas później zablokowała (na poziomie sprzętowym) możliwość zamontowania dysku.

Jak donosi Bloomberg, tego lata Sony ma wprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego (firmware), która zniesie dotychczasową blokadę i pozwoli na dołożenie dodatkowego dysku SSD do konsoli.

Do tej pory w PlayStation 5 można było instalować dyski zewnętrzne (HDD lub SSD) na USB, ale można na nich wyłącznie uruchamiać gry z poprzedniej generacji konsol, czyli z PS4/PS4 Pro. Niestety podłączenie zewnętrznego dysku do konsoli może powodować problemy, gdy korzystamy z "trybu spoczynku" konsoli i ją wybudzamy.

Wprowadzenie możliwości dodania dysku SSD pozwalającego na przechowywanie większej liczby gier na PS5 na pewno będzie mocno wyczekiwaną zmianą dla posiadaczy konsoli Sony. Tym bardziej, że w teorii będziemy mogli wybierać spośród sprzętu wielu producentów.

Konkurencyjny Xbox Series X|S zapewnia z kolei rozszerzenie przestrzeni dla gier z nowej generacji poprzez dedykowane karty SSD od Seagate - jest to jedyna w tym momencie dostępna opcja dla tych konsol.