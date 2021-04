Plotki potwierdzone. LG rezygnuje ze smartfonów!

Udostępnij:

Mówiło się o tym od dawna. Mało tego. Gigant z Korei Południowej zdążył się do plotek odnieść w styczniu, zapewniając, że o żadnej rezygnacji z produkcji smartfonów mowy być nie może. Przyszedł jednak kwiecień i to, co wydawało się spóźnionym i mało trafionym prima aprilis, stało się faktem.

Decyzja wydaje się być ostateczna, a LG już podjęło kroki likwidacyjne, które mają zakończyć się 31 lipca. Powodem są gigantyczne straty, jakie firma odniosła w ciągu ostatnich pięciu lat. Koreańskie media mówią o przeszło 4 miliardach dolarów.

Tym samym włodarze firmy chcą skupić się gałęziach, w których idzie im dobrze lub bardzo dobrze. A więc m.in. produkcji części do pojazdów elektrycznych, urządzeń smart home, rozwoju sztucznej inteligencji czy robotyki.

LG zapewnia jednocześnie, że nie zakończy wsparcie serwisowego dostępnych na rynku smartfonów, nie zaprzestanie również aktualizacji oprogramowania, choć będą one "uzależnione od regionu". Czyli tam, gdzie telefony LG były popularne, użytkownicy mogą spać spokojnie. A jednym z takich miejsc jest Polska. Nad Wisłą firma mogła pochwalić się 5,5 procentowym udziałem w rynku smartfonów.

Warto również przytoczyć fragment badania SellCell, w którym sprawdzono przywiązanie do marek wśród użytkowników smartfonów. Wynika z niego, że najbardziej nielojalni się właściciele urządzeń spod szyldy Motoroli i LG. Odpowiednio około 71 procent i 62,6 procent obecnych użytkowników twierdzi, że będą chcieli wybrać urządzenie innej firmy w przyszłości.