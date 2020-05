Plus jako pierwszy w Polsce uruchamia komercyjną sieć 5G. Skorzystasz z niej w obecnym pakiecie

Udostępnij:

Wygląda na to, że wyścig o uruchomienie pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G wygra Plus. Będzie ona operowała na częstotliwościach 2,6 GHz TDD o szerokości pasma 50 MHz, czyli takich samych co LTE. Ma rozwijać prędkość do 600 Mb/s.

Na pierwszy ogień pójdzie 7 miast

11 maja Plus uruchomi 100 nadajników firmy Ericsson w następujących miastach:

Warszawie,

Łodzi,

Gdańsku,

Wrocławiu,

Katowicach,

Szczecinie,

Poznaniu.

Z sieci 5G Plusa będą mogli skorzystać osoby z abonamentem Plusa i Cyfrowego Polsatu. Oczywiście wymagany będzie sprzęt kompatybilny z częstotliwością 2,6 GHz.

Operator w niedalekiej przyszłości przedstawi ofertę taryf 5G, jednak w pierwszych kilku miesiącach Plus pozwoli skorzystać z 5G w aktualnych pakietach internetowych - w ramach promocji.

Plus planuje kolejne nadajniki

Operator informuje, że częstotliwość 2,6 GHz zapewnia wprawdzie mniejsze transfery niż pasma 3,4-3,8 GHz, jednak pozwala na uzyskanie lepszego zasięgu.

Plus deklaruje, że początkowo jego sieć 5G obejmie zasięgiem ok. 900 000 osób na terenie naszego kraju. Operator planuje w przyszłości zwiększyć zasięg, instalując kolejnych 600 stacji w stolicy i okolicznych terenach. Operator szacuje, że po takim zabiegu liczba osób z dostępem do sieci nowej generacji ma wynieść 3 miliony osób.

Rozwój sieci 5G pozwoli nie tylko na szybsze transfery, ale także rozwój takich dziedzin jak internet rzeczy czy wirtualna rzeczywistość. Poza tym pozwoli na rozwijanie idei inteligentnych miast i w dalszej przyszłości autonomicznej komunikacji.