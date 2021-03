Policja ostrzega przed spoofingiem. Poszkodowani stracili już 55 tys. zł

Udostępnij:

"Cyberprzestępcy wykorzystają możliwość podszycia pod telefoniczny numer banku, by podstępnie wyłudzać dane do konta ofiary", poinformowała KWP w Krakowie. Policjanci ostrzegają, że pierwsze ofiary straciły już 55 tys. zł.

Troje mieszkańców Sądecczyzny padło ofiarą cyberprzestępców, którzy podszywali się pod pracowników banku. Fałszywi konsultanci nakłonili swoje ofiary do zainstalowania w telefonie aplikacji, która umożliwiła im zdalny dostęp do sprzętu. Tym sposobem poszkodowani stracili łącznie 55 tys. złotych.

"Cyberoszuści wykorzystując tzw. spoofing, wykonywali połączenie, które identyfikowało się w telefonach pokrzywdzonych jako infolinia banku. Później fałszywi konsultanci, informowali o nieprawidłowościach na rachunku np. nieuprawnionym przelewie. Osoby podające się za pracowników banku prosiły o wykonanie kilku prostych czynności, które rzekomo miały na celu przeciwdziałanie niebezpieczeństwu utraty oszczędności", poinformowała policja.

"Konsultanci" nakłonili swoje ofiary do zainstalowania aplikacji, która miała umożliwić im zdalny dostęp do telefonu, co miało ograniczyć konieczność przychodzenia do placówki bankowej, by rozwiązać rzekome problemy.

Następnie prosili oni poszkodowanych o zmianę hasła w bankowości internetowej oraz przekazanie "konsultantom" kodów autoryzacyjnych, które przychodziły w wiadomościach SMS. Nieświadome ofiary postępowały zgodnie z instrukcjami oszustów.

Tym sposobem cyberprzestępcy otrzymali od swoich ofiar kody BLIK, które wykorzystali do autoryzowania przelewów, które zlecali z kont poszkodowanych. Zaciągnęli również kredyty i wypłacali środki z bankomatów. W efekcie tych działań sądeczanie stracili 55 300 złotych.

Cyberprzestępcy są coraz bardziej zuchwali, o czym świadczy, chociażby fala ataków wykorzystujących zainteresowanie inwestycjami w kryptowaluty. Mimo coraz częstszych ostrzeżeń zarówno ze strony mediów, jak i policji, poszkodowanych wciąż przybywa.

Dlatego przypominamy, by być ostrożnym w kontaktach telefonicznych i chronić swoje dane, w tym numer telefonu. Pamiętajcie również, że pracownicy banków nigdy nie nakłaniają klientów do zainstalowanie dodatkowego oprogramowania, nie proszą o kody autoryzacyjne, hasła czy loginy. Policja apeluje również, by wszystkie podejrzane sytuacje do nich zgłaszać.