Policja ostrzega przed oszustwem. Można stracić dostęp do konta

Po raz kolejny Policja ostrzega przed osobami, które podają się za pracowników banku. Za pomocą spreparowanych aplikacji bankowych oraz programów do zdalnej obsługi, przestępcy starają się uzyskać nasze dane i przejąć dostęp do bankowości elektronicznej.

W pierwszej kolejności, drogą telefoniczną, oszuści starają się przekonać swoje ofiary, że są konsultantami banku. Po uzyskaniu ich zaufania, nakłaniają nieświadomą oszustwa osobę do zainstalowania spreparowanej aplikacji banku lub programu do zdalnej obsługi pulpitu. Mając dostęp do komputera lub smartfona, przestępcy mogą przejąć dostęp do konta i środków na nim zgromadzonych, a nawet wziąć kredyt.

Chcąc przekonać do zainstalowania podejrzanego oprogramowania, oszuści przekazują ofierze fałszywą informację, że ktoś próbował włamać się na jej konto w banku. Zależnie od metody, przestępcy mogą nie tylko zachęcać do instalacji wybranych aplikacji, ale także próbować wprost zasugerować przelanie środków na konto należące do oszustów, pod pozorem ich zabezpieczenia.