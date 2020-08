Połowa informatyków zmienia pracę góra co 2 lata. Większość szuka lepszych zarobków

Udostępnij:

Chociaż szeroko rozumiani "informatycy" w wyobrażeniu wielu osób zarabiają krocie i powinni się chwalić wyjątkowo stabilnym zatrudnieniem, statystyki wskazują, że regularnie zmieniają pracę, a najczęstszą przyczyną są niesatysfakcjonujące zarobki. Z najnowszego raportu No Fluff Jobs wynika, że niemal połowa specjalistów IT zmienia pracę przynajmniej raz na 2 lata, a prawie jedna trzecia z nich znajduje nowe zatrudnienie maksymalnie po miesiącu poszukiwań.

Jak podaje No Fluff Jobs, informatycy w większości przypadków (54 proc. badanych) rozpoczynają poszukiwania nowej pracy dopiero wtedy, gdy są pewni, że odejdą z obecnej. Regularne przeglądanie ofert konkurencji i liczenie na lepszą ofertę to działanie typowe tylko dla 24 proc. respondentów. W dużej części przypadków powodem zmiany pracy są zbyt niskie zarobki, ale nie bez znaczenia są też inne aspekty, w tym ocena menadżera. Jest ważna szczególnie dla bardziej doświadczonych pracowników.

Najczęstsze przyczyny poszukiwania nowej pracy w podziale na doświadczenie, fot. No Fluff Jobs.

– Wyniki naszej ankiety wyraźnie pokazują, że wynagrodzenie, warunki pracy i kultura organizacyjna to najważniejsze czynniki wpływające na decyzję o pozostaniu u obecnego pracodawcy lub o zmianie firmy – tłumaczy Aleksandra Kubicka, HR Business Partner w No Fluff Jobs. – O ile na wynagrodzenie nie zawsze jako lider zespołu czy HR mamy bezpośredni wpływ, o tyle na pozostałe obszary już tak. Warto rozmawiać z ludźmi o ich potrzebach, pytać jak się czują w organizacji i identyfikować obszary, które możemy, w większości przypadków, łatwo poprawić. Czasem małe zmiany mają duże znaczenie – dodaje.

Z raportu można także odczytać inne ciekawe statystyki. Jak się okazuje, niecałe 40 proc. informatyków rozważa powrót do swoich byłych pracodawców, a prawie co czwartego można przekonać do zmiany decyzji o odejściu tuż po złożeniu wypowiedzenia. W większości przypadków decydujące okazałoby się zwiększenie wynagrodzenia, w drugiej kolejności zmiana warunków pracy, a dalej – przypisanie do nowego projektu. Pełny raport można przejrzeć tutaj.