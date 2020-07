Polska branża IT ma się słabo. Brakuje specjalistów, pracuje bardzo mało kobiet

Udostępnij:

Komisja Europejska niedawno opublikowała Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na rok 2020.

Raport odsłania nieco mało chlubne dane tego, jak ma się polska branża IT w porównaniu do innych krajów z Unii Europejskiej.

Dobra wiadomość to taka, że Polska znalazła się dwie pozycje wyżej niż rok wcześniej (mimo wszystko, jest to zaledwie 23. miejsce na 28 krajów członkowskich UE). Komisja za nasze największe atuty uważa mobilne usługi szerokopasmowe oraz oferowany tutaj poziom cyfrowych usług publicznych.

Niski poziom umiejętności cyfrowych Polaków

Niestety dobra infrastruktura sieciowa nie idzie w parze z poziomem umiejętności cyfrowych Polaków. Tylko 56 procent mieszkańców naszego kraju w wieku 16-74 lat posiada przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. 15 proc. polskich obywateli nie korzysta natomiast z internetu w ogóle.

raport DESI na 2020 rok

W Polsce brakuje specjalistów IT, a przede wszystkim kobiet w branży

Komisja Europejska oszacowała, że na rynku pracy brakuje 600 tysięcy programistów. W Polsce deficyt ten wynosi około 50 tys. Na naszym rynku pracy specjaliści z tej branży to zaledwie 3 proc. wszystkich zatrudnionych. Najbardziej niekorzystną dla nas informacją jest to, że zaledwie 0,9 proc. z specjalistów IT to kobiety.

Za barierę do zmiany branży na sektor usług informatycznych uchodzą stereotypy oraz przeświadczenie o tym, że branża IT wymaga na starcie umiejętności nabywanych latami.

Raport wskazuje jednak, że to błędne myślenie, a przebranżowić w ten sposób chcieli się nawet nauczyciele WF-u, kelnerki czy malarze. Bardzo pożądani są obecnie specjaliści IT z tzw. "umiejętnościami miękkim", czyli inteligencją emocjonalną, umiejętnościami interpersonalnymi itp.

Niski poziom cyfryzacji firm w Polsce na tle Europy

Średni współczynnik wysoce ucyfryzowanych firm w Unii Europejskiej to 26 procent. W Polsce jest ich zaledwie 11 proc.

Posiadamy również wyjątkowo dużo przedsiębiorstw o niskim stopniu cyfryzacji, bo KE za takie uznało aż 60 proc. z nich. W UE średnią jest 39 proc.

najpopularniejsze branże w Polsce, źródło: pracuj.pl

Branża IT jest trzecią najpopularniejszą specjalizacją według danych portalu pracuj.pl z maja 2020 roku, po handlu/sprzedaży i obsłudze klienta. Potencjał jest na tym polu niesamowity, ale nie do końca zaspokojony. Najbardziej poszukiwane są obecnie wykwalifikowani specjaliści, ale firmy potrzebują także nowych kadr w postaci osób początkujących.