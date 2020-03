PornHub Premium za darmo dla każdego. Serwis kontynuuje walkę z pandemią

Po tym, jak deklarując walkę o pozostanie ludzi w domach, PornHub udostępnił darmowe konta premium kolejno we Włoszech, Francji i Hiszpanii, przyszedł czas na akcję globalną. Do 23 kwietnia taką możliwość otrzymują wszyscy internauci na świecie.

Serwis odpalił specjalną podstronę, dostępną po złamaniu adresu przez /stayhome . Prosi o zobowiązanie się do przestrzegania zasad kwarantanny domowej, ewentualnie obietnicę dotrzymania reguł bezpieczeństwa epidemicznego i higieny. W zamian za to otrzymać można dostęp do nominalnie płatnego konta premium.

W przeciwieństwie do regularnych akcji promocyjnych, nie trzeba podawać numeru karty płatniczej. Nie trzeba też stosować VPN-u, gdyż, jak już zostało wspomniane, kampania obejmuje cały świat. Z konta będziecie można korzystać do 23 kwietnia 2020 r.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC