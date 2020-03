Praca zdalna i granie w domu: szereg świetnych promocji na sprzęt

Udostępnij:

W sklepie x-kom istny wysyp promocji i mnóstwo inspiracji. Planujesz pracować w domu, a może masz więcej czasu na gry? W x-komie znajdziesz wszystko, co jest niezbędne, aby ten czas był naprawdę przyjemny. Do tego można skorzystać z rat z odroczonym terminem płatności.

Akcja home office

Czasem zdarza się, że domowe biurko zamienia się w stanowisko pracy. Warto pomyśleć zatem o jego udoskonaleniu, aby praca stała się przyjemniejsza. Nowy laptop, lepszy monitor, a może kamera internetowa do prowadzenia wideokonferencji? Te i inne artykuły można znaleźć pośród wielu inspiracji, które w ramach akcji Pracuj w domu przygotował sklep x-kom. Oto kilka przykładów:

ASUS VivoBook 15 2999 zł Sprawdź w x-kom Laptop z 4-rdzeniowym procesorem Core i5, 8 GB pamięci operacyjnej, dyskiem 512 GB i układem graficznym GeForce MX250 z 2 GB własnej pamięci.

Cooler Master NotePal U3 Plus 159 zł Sprawdź w x-kom Podkładka chłodząca pod laptop, która przyda się na przykład podczas pracy z komputerem w łóżku. Jest zgodna nawet z laptopami z ekranami do 17,3 cala.

x-kom H&O 200 2549 zł Sprawdź w x-kom Komputer stacjonarny z procesorem Core i5-9400, 16 GB pamięci operacyjnej i dyskiem 240 GB. Zintegrowany układ graficzny to Intel UHD 630.

Akcja trwa od 13 do 22 marca 2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania zapasów. Wszystkie produkty biorące udział w akcji można sprawdzić na stronie promocji w x-kom.

Bądź gotowy do gry z x-kom

Gra to zawsze dobry pomysł na spędzanie wolnego czasu. Może właśnie teraz nadszedł czas, by zainwestować w dobry fotel gamingowy albo kupić lepszy monitor? To wszystko sklep x-kom zgromadził w jednym miejscu w ramach swojej akcji: Zostań w domu i graj.

W ofercie można znaleźć między innymi:

HP Pavilion Gaming R7 4349 zł Sprawdź w x-kom Laptop z 4-rdzeniowym, 8-wątkowym procesorem AMD Ryzen 7 3750H, 16 GB pamięci operacyjnej, dwoma dyskami i układem graficznym GeForce GTX 1660Ti Max-Q z 6 GB własnej pamięci. Ekran ma odświeżanie 144 Hz.

Acer Nitro 5 4799 zł Sprawdź w x-kom Notebook z procesorem Intel Core i7-9750H, 16 GB pamięci operacyjnej, grafiką GeForce GTX 1660Ti z 6 GB własnej pamięci i ekranem z odświeżaniem 120 Hz.

Dell Inspiron G3 3599 zł Sprawdź w x-kom Notebook z 4-rdzeniowym procesorem Core i5-9300H, 16 GB RAM-u i grafiką GeForce GTX 1050 z 3 GB własnej pamięci. Ekran ma rozdzielczość FullHD.

ASUS VG279Q Gaming 1199 zł Sprawdź w x-kom 27-calowy monitor z matrycą IPS o rozdzielczości FullHD. Atutem jest obsługa FreeSync i odświeżanie na poziomie 144 Hz.

Nintendo Switch Lite 929 zł Sprawdź w x-kom Przenośna konsola do gier z 32 GB pamięci. Dotykowy ekran o przekątnej 5,5 cala ma rozdzielczość HD.

Lenovo Legion Y540-15 4299 zł Sprawdź w x-kom Laptop z 6-rdzeniowym procesorem Intel Core i7-9750H, 8 GB pamięci operacyjnej i układem graficznym GeForce GTX 1660Ti z 6 GB własnej pamięci. Ekran to matryca IPS o rozdzielczości FullHD.

Akcja trwa od 13 do 22 marca 2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania zapasów. Wszystkie produkty biorące udział w akcji można sprawdzić na stronie promocji w x-kom.

Zaplanuj większe zakupy do firmy z x-kom

Jeśli planujesz większy zakup sprzętu dla Twojej firmy, możesz rozważyć ofertę z x-kom. Wystarczy wejść na stronę B2B dla firm i wypełnić formularz kontaktowy, aby otrzymać specjalnie przygotowaną ofertę z indywidualną wyceną i dogodnymi formami płatności dla Twojego przedsiębiorstwa, w tym możliwością skorzystania z leasingu.

Szczegóły oferty dla firm można sprawdzić na stronie x-kom.

Zamów sprzęt teraz – zacznij spłacać za trzy miesiące

Niektóre sprzęty to spory wydatek i nie każdy może sobie pozwolić na wyłożenie dużej sumy jednorazowo. W x-kom, robiąc zakupy on-line, istnieje możliwość skorzystania z rozłożenia płatności na raty. Teraz oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna, gdyż pierwszą ratę należy zapłacić dopiero za trzy miesiące.

Szczegóły można sprawdzić na stronie x-kom.

Zadbaj o ochronę Twoich urządzeń

Każdemu może przydarzyć się nieoczekiwana sytuacja, w której uszkodzeniu może ulec sprzęt. Zadbaj o ochronę swoich urządzeń i skorzystaj z ubezpieczenia. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie x-kom.

Promocja Tydzień Gigabyte

W x-kom warto przyjrzeć się także innej promocji. Tutaj w obniżonych cenach można kupić sprzęt Gigabyte. To okazja, by wejść w posiadanie wysokiej jakości monitorów i podzespołów testowanych z myślą o graczach. Dzięki nim podczas gry można się poczuć jak zawodowiec. Oto przykładowe produkty w promocji:

Gigabyte Aorus AD27QD 2499 zł 2199 zł Sprawdź w x-kom 27-calowy ekran z matrycą IPS o rozdzielczości 2560×1440 pikseli. Obsługuje HDR i FreeSync – maksymalne odświeżanie to 144 Hz.

Gigabyte Z390 GAMING X 599 zł 539 zł Sprawdź w x-kom Płyta główna z socketem 1151, zgodna między innymi z procesorami Intel Core i9. Obsługuje do 128 GB pamięci operacyjnej.

Jak skorzystać z promocji?

Aby kupić produkty w obniżonych cenach, w koszyku z wybranym produktem należy aktywować kod rabatowy: promocja-gigabyte. Promocja trwa od 16 do 22 marca 2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania zapasów i nie łączy się z innymi promocjami.

Wszystkie produkty objęte promocją można znaleźć na stronie x-kom.

Monitory gamingowe HP z słuchawkami w prezencie

Kolejna promocja dotyczy wybranych monitorów gamingowych marki HP. Przy okazji ich zakupu można dodatkowo otrzymać słuchawki. Do monitorów HP OMEN 25 i HP 27x Curved Gaming w prezencie można otrzymać słuchawki HP Pavilion Gaming 400, a do X 25f Gaming oraz X 27 Gaming słuchawki HP Omen 800.

Aby skorzystać z promocji należy dodać do koszyka monitor objęty promocją i aktywować odpowiedni kod rabatowy z poziomu koszyka:

Akcja trwa od 11 do 22 marca 2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania zapasów i nie łączy się z innymi promocjami. Wszystkie produkty biorące udział w akcji można sprawdzić na stronie promocji w x-kom.