Przerób kultowe strategie po swojemu: EA udostępni kod Command & Conquer i Red Alert

Command and Conquer to ojciec chrzestny współczesnych strategii czasu rzeczywistego. Gra przyczyniła się do ugruntowania gatunku RTS, który wcześniej został nakreślony przez tę samą firmę (kultowe Westwood) w Dune i Dune 2. Co ciekawe, wydawcy serii, czyli Electronic Arts, postanowili udostępnić kod źródłowy dwóch pierwszych części C&C.

EA użyczy kodu pierwszego Command and Conquer oraz Command and Conquer: Red Alert. Po co? firma robi to, aby wielbicieli serii mogli stworzyć rozbudowane mody do tych tytułów, w tym skonstruować nowe mapy, jednostki, zastąpić elementy graficzne, zmodyfikować logikę sztucznej inteligencji, a także edytować dane gry.

Rozgrywka z odświeżonego Command and Conquer, fot. EA

Kod źródłowy będzie dostępny w ramach licencji GNU General Pulic License w wersji w wersji trzeciej i pojawi się wraz z wydaniem zestawu Command and Conquer Remastered Collection. Składa się on ze wspomnianych dwóch części wraz z możliwością przełączania grafiki ze starych na odświeżone w 4K wersje. Ponadto otrzymamy także dodatkowe misje z edycji konsolowych, wsparcie modów, wiele godzin dodatków, nowym multiplayer itp.

Mody, które będzie można stworzyć w oparciu o kod open-source mają być w pełni kompatybilne z nowym edytorem map dołączonym do zestawu gier.

Porównanie różnicy w jakości scenek przerywnikowych w Command and Conquer: Red Alert, fot. EA

Command and Conquer Remastered Collection ukaże się 5 czerwca na Steam oraz Origin. EA pozwoli na wykorzystanie Steam Workshop na platformie Valve, aby korzystać z map i modów stworzonych przez społeczność. Na Origin zaś ta zawartość od społeczności będzie dostępna prosto z poziomu gry.