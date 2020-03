Purism Librem Mini, czyli "bezpieczna" alternatywa dla Maca mini

Udostępnij:

Firma Purism, znana przede wszystkim z bezpiecznego smartfonu Librem 5, wprowadza do oferty nowy produkt. Mowa o Librem Mini, filigranowym komputerze stacjonarnym reklamowanym jako alternatywa dla Maca mini i innych Mini-PC.

Purism Librem Mini ma wymiary 128 x 128 x 38 mm i cechuje się masą 1 kg, a więc istotnie nie odbiega od Maca mini rozmiarami. Ba, jest od niego (197 x 197 x 36 mm) nawet mniejszy. Nie przeszkadza mu to jednak oferować całkiem rozbudowanego zestawu wejść i wyjść: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, USB-C, HDMI 2.0, DP 1.2, RJ-45, Audio Jack.

Procesor jest wprawdzie zaczerpnięty ze sprzętu mobilnego, ale aktywne chłodzenie powinno zapewnić mu niezłe warunki do pracy, a co za tym idzie przyzwoicie wysokie taktowanie – to 4-rdzeniowy model Intel Core i7-8565U z rodziny Whiskey Lake-U.

Do tego Librem Mini może pochwalić się dwoma slotami SO-DIMM DDR4-2400 (maks. 64 GB RAM), a także gniazdami M.2 i SATA. Mieści więc dwa nośniki danych.

fot. Materiały prasowe

Niemniej, do czego firma Purism już zdążyła przyzwyczaić, nie hardware jest tu najistotniejszy. Klucz stanowi PureOS, autorska dystrybucja Linuksa na pokładzie, a także zestaw funkcji bezpieczeństwa PureBoot. Komputer nie ma BIOS-u certyfikowanego przez Intela, lecz Coreboot. Nie ma też Management Engine ani jakichkolwiek innych blobów binarnych, które mogłyby narazić właściciela na śledzenie poprzez funkcje telemetetryczne.

Cena? Za wersję z 8 GB RAM i SSD 250 GB trzeba zapłacić 699 dol., a więc około 2982 zł. Nie obejmuje ona modułu Wi-Fi i BT, który jest sprzedawany oddzielnie.