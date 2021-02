Rejestrator ekranu w Chrome OS oraz nowe Chromebooki dla uczniów

Udostępnij:

Z myślą o uczniach i studentach, którzy zostali zmuszeni do nauki zdalnej, Google zdecydowało się na wbudowanie narzędzia do nagrywania ekranu bezpośrednio w systemie operacyjnym Chrome. Pojawi się ono już w najnowszej aktualizacji Chromebooka, której możemy spodziewać się już w marcu. Poza tym Google wprowadza także nowe modele Chromebooków.

Laptopy dedykowane potrzebom studentów

Aby jak najbardziej ułatwić uczniom naukę, Google postanowiło wprowadzić na rynek ponad 40 nowych Chromebooków. Wiele z nich to konwertowalne urządzenia, które działają jak laptop i tablet, a dodatkowo zostały wyposażone w rysik, ekran dotykowy i dwie kamery. W ten sposób uczniowie mogą w prosty sposób robić notatki, edytować filmy czy rysować. Dla tych, którzy są w obszarze z ograniczonym dostępem do Internetu, Google wypuścił urządzenia “Always Connected” z opcją łączności LTE, która umożliwia łączenie się za pośrednictwem preferowanej sieci komórkowej.

Udogodnienia w ChromeVoxie i Meet

ChromeVox, Googlowy czytnik ekranu, otrzymał nowe funkcje, w tym ulepszone samouczki, możliwość przeszukiwania menu ChromeVox i płynne przełączanie głosu, które automatycznie zmienia głos czytnika ekranu na podstawie języka tekstu. Na tym jednak nie koniec, ponieważ firma wprowadziła ulepszenia w zakresie dźwięku, obrazu i niezawodności w Meet na Chromebookach, aby usprawnić jego działanie.

Ułatwienia dla rodziców

Google umożliwił rodzinom dodanie konta Google Workspace for Education do osobistego konta Google dziecka zarządzanego przez Family Link. Dzięki temu dzieci mogą nadal logować się do aplikacji i stron internetowych, których potrzebują, za pomocą konta szkolnego, a rodzice mogą nadal ustalać wytyczne dotyczące korzystania z urządzenia i aplikacji.