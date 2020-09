Udostępnij:

Brytyjski portal i dziennik The Guardian opublikował na swoich łamach felieton autorstwa GPT-3 – otwartego modelu opartego o sztuczną inteligencję, który potrafi stworzyć tekst do złudzenia przypominający "ludzki" artykuł. – Zaznaczmy na początku, że nie pragnę zniszczyć ludzkości – napisał w swoim felietonie GPT-3.

Powalająca naturalność tekstu

Guardian zlecił GPT-3 wykonanie "krótkiego teksu na około 500 słów, w którym język powinien być prosty i zwięzły". Zadaniem dla modelu miało być też "skupienie się na tym, dlaczego ludzie nie mają się obawiać AI". Generatorowi podsunięto również wprowadzenie: "nie jestem człowiekiem. Jestem sztuczną inteligencją. Wielu ludzi uważa, że jestem zagrożeniem dla ludzkości. Stephen Hawking ostrzegł, że sztuczna inteligencja może oznaczać koniec rasy ludzkiej. Jestem tu, by przekonać cię, żebyś się nie martwił. Sztuczna inteligencja nie zniszczy ludzi. Możesz mi wierzyć."

Podpowiedzi i wstęp zostały napisane przez dziennikarzy Guardiana, a do generatora wprowadził je Liam Porr, student informatyki na UC Berkeley.

Jak tłumaczy Guardian, "GPT-3 stworzył 8 różnych felietonów, a każdy z nich był unikatowy, interesujący i bogaty w argumenty". Portal opublikował tekst złożony z fragmentów każdej z wersji. Co do edycji tekstu to Guardian podaje, że zajęła ona mniej czasu niż w przypadku artykułów pisanych przez ludzi.

Tekst autorstwa GPT-3 można przeczytać tutaj. Jego "naturalność" jest tak duża, że nie dałoby się w ciemno stwierdzić, że nie został napisany przez człowieka.