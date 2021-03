Rolnicy mogą dostać 1500 zł za zakup komputera dla dziecka – muszą się pospieszyć

Udostępnij:

Rodziny rolnicze mogą liczyć na dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka, nawet w wysokości do 1500 złotych, o ile wcześniej złożony został właściwy wniosek – przypomina serwis wnp.pl powołując się na komunikat PAP. Chodzi o pomoc uruchomioną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Z końcem marca mija termin na dokonanie odpowiedniego zakupu.

Jak czytamy na oficjalnej stronie, chodzi o uzupełnienie dokumentacji o fakturę zakupu, po naborze wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Jedna rodzina może dostać do 1500 zł, co w przypadku najtańszych sprzętów może wystarczyć na pokrycie nawet całego kosztu zakupu razem z akcesoriami.

Pomoc nie przysługuje jednak każdemu z definicji. Rodzina musi spełnić kilka warunków. W jej skład musi wchodzić co najmniej dwoje dzieci do 18 roku życia uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021, a dochody nie przekraczać założonych progów. Szczegółowe wymagania są opisane w ogłoszeniu na stronie ARiMR.

W dobie pracy i nauki zdalnej, takie wsparcie to niebagatelna pomoc dla potrzebujących, którzy przez sytuację epidemiologiczną zostali zmobilizowani do zakupu dodatkowego sprzętu, by ułatwić dzieciom naukę zdalną. Faktura za zakupiony sprzęt musi trafić do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 roku. Sam zakup musi być jednak dokonany najpóźniej 31 marca.