Chociaż o ataku pisaliśmy już pod koniec marca, to 15 kwietnia cyberprzestępcy wyraźnie zwiększyli częstotliwość wysyłanych SMS-ów. Do Polaków trafiają informacje z zagranicznych numerów. W ich treści znajdziemy informację o zatrzymaniu przesyłki przez służby celne. To kolejny atak na użytkowników Androida.

O zwiększonej częstotliwości ataku przeczytamy w serwisach Niebezpiecznik i Sekurak. Przeglądając facebookowe grupy techniczne, o tematyce oszustw a nawet na grupach lokalnych, możemy natrafić na dziesiątki zgłoszeń tego samego problemu. W komentarzach pod wpisami znajdziemy kolejne zrzuty ekranu tych samych wiadomości otrzymanych przez różne osoby. Jest tego naprawdę dużo, a to tylko kilka ostatnich godzin.

W treści SMS-ów znajdziemy różne linki, właściwie nie posiadające żadnego wspólnego schematu. Są również wysyłane z różnych numerów telefonów. Wszystkie kierują nas na fałszywą stronę firmy kurierskiej – w tym przypadku jest to DHL, chociaż wcześniej widzieliśmy bardzo podobny przypadek z FedEx.

Nowa witryna oszustów wygląda bardzo podobnie do przypadku z poprzedniego scenariusza. Niewykluczone, że mamy do czynienia z tym samym rodzajem złośliwego oprogramowania. Pewności nie ma ale bardzo możliwe, że to trojan FluBot. Niemniej jednak, strona sugeruje użytkownikowi aby pobrać i zainstalować aplikację. Oszuści tłumaczą nawet jak pominąć zabezpieczenia systemowe.

Co zrobić? Najlepiej zignorować takiego SMS-a

Jeśli ofiara zainstaluje złośliwą aplikację, umożliwia cyberprzestępcom pełny dostęp do jej telefonu. To z kolei grozi kradzieżą wszystkich pieniędzy z konta bankowego lub przypisanych w urządzeniu kart płatniczych. Złośliwe oprogramowanie przejmuje wszystkie hasła i loginy do aplikacji bankowych, jeżeli ofiara podejmie próbę logowania. Kody potwierdzające transakcje przysyłane w formie SMS-ów również zostaną przejęte przez złośliwy program, przez co może on dokonać dowolnego działania w aplikacji bankowej.