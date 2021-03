Samsung Neo QLED. Telewizory na 2021 mają więcej funkcji dla graczy, m.in. FreeSync Premium Pro

Udostępnij:

Samsung Neo QLED to nowa seria telewizorów na 2021. Koreański potentat zapowiedział, że będą posiadały jeszcze szerszy zakres funkcji przeznaczonych z myślą dla graczy - jedną z nich jest AMD FreeSync Premium Pro. Tego typu rozwiązanie jest bardzo przydatne dla osób posiadających lub planujących zakup konsol nowej generacji, w tym m.in. Xbox Series X|S (PS5 ma otrzymać wsparcie FreeSync w późniejszym czasie).

AMD FreeSync Premium Pro to jedna z najważniejszych nowości w nowych telewizorach Neo QLED od Samsunga na 2021 r. Jest to technologia typu Variable Refresh Rate (VRR) - a jej celem jest wyrównanie skoków płynności animacji w grach, które nie trzymają stałego poziomu. Po drugie, eliminuje ona także rozpraszający efekt rozrywanych ramek obrazu (widocznych przy grach z 60 lub 120 FPS, gdy nie są w stanie tej płynności utrzymać) - stabilizując to, co widzimy na ekranie.

Czym się różni FreeSync Premium Pro od będącego standardem dla złącz HDMI 2.1 mechanizmu HDMI VRR? W zasadzie wszystko jest w tych rozwiązaniach identyczne - z jednym ważnym wyjątkiem. HDMI VRR wyłapuje wahania płynności w przedziale 40-119 Hz, podczas gdy FreeSync Premium Pro zareaguje także na spadki poniżej 40 Hz (FPS) w przedziale od 1-39 Hz - dzięki tzw. Low Framerate Compensation.

Warto przy okazji podkreślić, że według Samsunga nowe telewizory Neo QLED odznaczają się input lagiem (czyli czasem opóźnienia w przesłaniu sygnału z kontrolera do telewizora) wynoszącym zaledwie 5,8 ms.

Inne nowości dla graczy w najnowszych QLED-ach Samsunga na 2021 to nowy pasek gry (Game Bar), który pozwoli podejrzeć i zmienić proporcje wyświetlania obrazu, sprawdzić stan input lagu, podłączyć bezprzewodowe słuchawki itp. Telewizory Neo QLED mają także obsługiwać tryb panoramiczny dla telewizorów, co wcześniej było jedynie domeną monitorów.

Jeśli interesuje was, jakie jeszcze inne rozwiązania oferuje standard HDMI 2.1, który znajdziemy w Samsung Neo QLED na 2021 (jak i wcześniejszych TV tej firmy z 2020), opisywaliśmy je na siostrzanej Gadżetomanii.

Innymi telewizorami z obsługą AMD FreeSync Premium Pro są także m.in. odbiorniki z serii LG OLED X.