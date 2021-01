Seks-roboty, jakich jeszcze nie było. Eksperci o tym, co przyniesie branży rok 2021

Udostępnij:

Producenci seks-robotów zapowiadają, że w 2021 roku branża mocno się rozwinie. Możemy spodziewać się, że na rynku pojawią się nowe usługi, w tym takie umożliwiające zaprojektowanie robota według własnego pomysłu i upodobań, a same maszyny staną się o wiele bardziej inteligentne.

Pandemia koronawirusa doprowadziła do gwałtownego wzrostu popytu na seks-roboty, co pomogło branży rozwinąć skrzydła. Firma LoveDolls podsumowała, jak zmieniły się w ostatnich miesiącach potrzeby i wymagania klientów oraz opowiedziała o tym, jak widzi rozwój branży w 2021 roku. Warto wspomnieć, że jest to jeden z największych producentów lalek erotycznych w Chinach i wielokrotnie wprowadzał na rynek innowacyjne rozwiązania.

Seks-robot z marzeń

Jedną z najnowszych usług, które chce zaoferować LoveDolls swoim klientom, jest możliwość personalizacji seks-robotów. Rzecznik firmy porównuje nowy katalog do edytora postaci z gier komputerowych, w którym możemy dostosowywać wygląd każdego szczegółu - od koloru skóry, przez rozmiar piersi aż po dziwne dodatki, jak ogony, zwierzęce czy elfie uszy.

fot. materiały prasowe

Planujemy również wprowadzić wiele elementów występujących w hentai, dodał rzecznik LoveDoll. Wspomniał również, że firma pracuje nad rozbudową sztucznej inteligencji swoich robotów, tak by mogły oferować jeszcze więcej przyjemności.

Nad rozwojem SI seks-robotów zamierza pracować również RealDoll, z siedzibą w San Marcos w Kalifornii w USA. Firma współpracująca z Abyss Creations, będzie oferować roboty ze sztuczną inteligencją zdolną do samodzielnej nauki. Firma produkuje już jedne z najbardziej realistycznych lalek erotycznych na świecie, które są zdolne do prowadzenia rozmów.

Firma pracuje również nad czujnikami, które będą znajdować się w strefach erogennych robotów, dzięki czemu te będą miały możliwość reagowania na ludzki dotyk. Rzecznik RealDoll dodał, że dzięki zaawansowanej SI i czujnikom, robot będzie w stanie odpowiednio zareagować na to, co robi z nim człowiek.

Przewidujemy również czujnik temperatury, dzięki czemu robot będzie miał podobną temperaturę ciała do prawdziwego człowieka, dodał. Dostawca lalek erotycznych Silicone Lovers planuje również kilka oryginalnych projektów. Jednym z nich był ostatnio wprowadzony na rynek seks-robot z funkcją oddychania - klatka piersiowa lalki unosi się i opada, imitując ludzkie płuca.

Jakiś czas temu pisaliśmy o niebezpieczeństwie, jakie wiąże się z rozwojem sztucznej inteligencji tego typu robotów oraz jakie prawa powinny zostać nadane maszynom, które będą w stanie odczuwać emocje. Socjologowie oraz psychologowie mają wiele wątpliwości co do relacji ludzi i seks-robotów, które coraz bardziej przypominają ludzi. Jednak często zauważają ich pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Nie zmienia to faktu, że rozwój branży seks-robotów wciąż niesie ze sobą wiele kontrowersji.