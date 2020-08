Seria ataków na konta YouTube. Wśród ofiar "Letni Chamski Podryw"

Youtube'owy kanał Jona Prossera, jednego z popularnych analityków technologicznych podejmujących głównie tematykę Apple'a, został przejęty. Konto zostało następnie wykorzystane w niewłaściwy sposób, a następnie zniknęło z serwisu. Przestępcom udało się ominąć zabezpieczenie 2FA. I nie jest to przypadek jednostkowy.

Jon Prosser opublikował dzisiejszej nocy serię wpisów na Twitterze. Opisuje w nich, jak jego kanał youtube'owy Front Page Tech został zhakowany. Cyberprzestępcy zdołali przejąć jego konto pomimo zabezpieczeń 2FA. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób tego dokonali. Prosser zaznacza, że cyberprzestępcy zdołali całkowicie zmienić kartę SIM przypisaną do konta, ponieważ całkowicie utracił dostęp do kanału.

Już po chwili przestępcy ujawnili swoje prawdziwe zamiary. Z kanału zniknęły wszystkie filmy stworzone przez Jona Prossera. Nazwę kanału zmieniono z "Front Page Tech" na "NASA [NEWS]", i rozpoczęto nadawanie transmisji na żywo. Jako, że kanał posiadał 262 tysiące subskrypcji, jego zasięg był ogromny. Po chwili transmisję na żywo oglądało już 48 tysięcy osób.

Channel hacked. 2FA bypassed.



Live-streaming a Bitcoin scam to 40,000 live viewers.



Hackers have made $4,000 in Bitcoin so far. @TeamYouTube tells me I need to fill out a form and wait “a few weeks”.



If any ACTUAL YouTube reps see this, please get in contact with me. pic.twitter.com/s276Wp1LAt