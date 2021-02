Setki laptopów z RTX 3060 jako koparki kryptowalut. To zaskakująco dobre rozwiązanie

Udostępnij:

Problemy z dostępnością kart graficznych Nvidia GeForce RTX 3000 i AMD Radeon RX 6000 przypisuje częściowo kopalniom kryptowalut. Cyfrowi górnicy wykupują sprzęt w masowych ilościach. Teraz podobny problem może dotyczyć także laptopów z mobilnymi układami RTX 3000.

Górnicy też mają problemy z zakupem kart RTX 3000, więc próbują alternatywnych możliwości. Jedną z nich jest sięgnięcie po laptopy gamingowe, co wbrew pozorom nie jest takie złe. Chociaż można powątpiewać w sens takiej inwestycji, bo w końcu notebooki są względnie droższe, a mniej wydajne, to zdjęcia chińskich farm udowadniają, że da się na tym zarobić. Chińczycy wykorzystują setki laptopów z najnowszymi układami.

Ile można wykopać na mobilnym RTX 3060? Tyle co na prawdziwej karcie poprzedniej generacji

Serwis Tom's Hardware udostępnił niedawno poradnik, jak ustawić kartę graficzną, aby najlepiej zoptymalizować ją do kopania Ethereum. Według niej, GPU z serii RTX 2000 z 8 GB pamięci GDDR5 wykopują kryptowalutę z prędkością 45 MH/s, a RTX 3060 Ti i 3070 już 60 MH/s. Ze względu na słabszą szynę pamięci (192-bit), wydajność mobilnego RTX 3060 spada o 25 proc. co oznacza wynik 45 MH/s, czyli na poziomie układu z serii 2000 w wersji stacjonarnej.

Jednocześnie laptopy zużywają niewielką ilość mocy. Mobilny RTX 3060 zużywa około 80-90 watów podczas wydobycia. Co za tym idzie, GPU nie rozgrzewa się do nadzwyczajnych temperatur, przez co standardowe chłodzenie laptopa spokojnie radzi sobie z takim obciążeniem. Jednak na dłuższa metę takie rozwiązanie może nie wypalić. Dlatego część górników zdecydowała się na zdjęcie obudowy z notebooków.

fot. Tom's Hardware

Przedstawione na zdjęciach laptopy prawdopodobnie pochodzą od chińskiego producenta Hasee. Takie urządzenia kosztują około 5800-6000 zł, czyli podobnie do laptopów z RTX 3060 dostępnych w Polsce. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że kupowane hurtowo mogą być o wiele tańsze.

Kurs Ethereum stale rośnie

Od początku 2021 roku kurs kryptowaluty Ethereum stale rośnie. W chwili pisania artykułu 1 ETH to równowartość 6 490,37 złotych. Kurs kryptowaluty wzrósł ponad dwukrotnie począwszy od pierwszego stycznia. Wartość Ethereum jeszcze nigdy nie była tak wysoka.