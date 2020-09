Sieć amerykańskich szpitali unieruchomiona po cyberataku. To prawdopodobnie ransomware

Jak donosi NBC News oraz specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, sieć szpitali Universal Health Services w Stanach Zjednoczonych została sparaliżowana atakiem skierowanym w infrastrukturę teleinformatyczną. UHS wydało jedynie lakoniczny komunikat i nie upoważniło żadnego pracownika do kontaktu z prasą. Nieoficjalnie mówi się o tym, że szpital padł ofiarą ransomware, a atak był na tyle zaawansowany, że wstrzymał łączność telefoniczną i internetową, a także zablokował wszystkie firmowe stacje robocze.

W pierwszych tygodniach pandemii koronawirusa pojawiały się informacje o tym, że liczba ataków na komputery osobiste wzrosła (z racji pracy z domu), ale chwilowo spadła właśnie w przypadku szpitali. Gdy szpitale ponownie zaczęły być atakowane, wywołało to mobilizację społeczności infosec w postaci wolontariatu w walce ze skutkami ataków. Pospolite ruszenie dobiegło jednak końca, a i przestępcom skończyły się resztki cierpliwości. Biznes rozkręcił się na nowo.>

Universal Health Services to duża sieć ponad 400 prywatnych szpitali. Służba zdrowia w USA jest jednak po prostu świadczona prywatnie: także osoby uprawnione do świadczeń Medicare otrzymują je w ramach kontraktu z prywatną firmą (co niekoniecznie oznacza, że jest ona for-profit). Sieci szpitali są więc duże, a skuteczne ataki na nie mają bezpośredni wpływ na bardzo wiele osób.

haven't seen any news articles on it yet, but i've seen a few reports that UHS hospitals in the US currently have no access to phones, computers, internet, or data centers. an employee said they have not been allowed to turn on computers & are rerouting surgeries/ER patients.