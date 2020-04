Skype nie wymaga już rejestracji i pobierania apki. Microsoft przegapił, a teraz nadrabia

Microsoft chyba pozazdrościł sukcesu aplikacji Zoom i nagle okazuje się, że jak się chce, to można. Już teraz w Skype można porozmawiać bez potrzeby pobierania aplikacji i bez zakładania konta. Szkoda, że producenci zdecydowali się na taki krok dopiero w momencie, gdy konkurencja zostawiła ich w tyle.

Miliony użytkowników przeprowadzają wideorozmowy za pośrednictwem aplikacji Zoom. Swój sukces zawdzięcza prostej obsłudze. Dołączenie do rozmowy nie wymaga założenia konta ani pobierania aplikacji, co oczywiście można też zrobić.

Z Zooma korzystają zarówno nauczyciele prowadzący lekcje jak i firmy prowadzące pracę zdalną. Niektórzy prowadzą tam również zwykłe rozmowy, a nawet organizują imprezy przez internet. W jednej rozmowie może uczestniczyć do 1000 osób a oglądać ją może 10000 użytkowników.

To przełożyło się na sukces, który Microsoft miał tuż pod nosem. Firma z Redmond ma przecież Skype, który przez wiele lat był jednym z topowych komunikatorów na świecie. Ten tytuł mógł utrzymać, gdyby tylko aplikację należycie rozwijano.

Lepiej późno, niż w cale. Microsoft poinformował o zmianach w Skype. Pojawiła się nowa funkcja "Meet Now", dzięki której można przeprowadzić wideokonferencję bez potrzeby logowania czy pobierania aplikacji. Gospodarz może za pomocą linka zaprosić swoich rozmówców.

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx