Śmierć a konta w serwisach społecznościowych. Jak je zamknąć?

Śmierć potrafi przyjść do każdego w najmniej spodziewanym momencie i pozostawić bliskich zmarłego w żałobie i z problemem. Wiele osób nie jest przygotowanych na to wydarzenie z perspektywy technologicznej. Nasze konta na serwisach społecznościowych nie przestaną istnieć z dnia na dzień, wręcz przeciwnie, grozi im pozostanie w Internecie na wieczność. Na szczęście, w przypadku niektórych serwisów społecznościowych, istnieje możliwość zabezpieczenia się na wypadek naszego zgonu. Inne zaś, niestety, będą wymagać od naszych bliskich nieco wysiłku.

Facebook

Jeżeli chodzi o konto na Facebooku, możemy wybrać co się stanie z nim stanie w przypadku naszej śmierci. Zależnie od decyzji, platforma dokona usunięcia naszego konta lub zachowa je na platformie i da mu status In memoriam . Możemy również dokonać decyzji, czy chcemy by po naszej śmierci znajomi mieli możliwość publikowaniu na naszej tablicy wpisów.

By jednak możliwa była zmiana statusu konta, konieczne jest wybranie jego opiekuna. Opiekun konta to osoba, która zajmie się naszym kontem po nadaniu mu statusu In memoriam . Będzie ona mogła przyjmować zaproszenia do grona znajomych w imieniu naszego konta, przypinać posty na tablicy, zmieniać zdjęcie profilowe czy zdjęcie w tle. Poza tym opiekun konta może zdecydować, kto będzie mógł oglądać posty na koncie albo je publikować na tablicy.

Jeżeli jednak wolimy, by konto zostało usunięte w wypadku naszej śmierci, możemy już teraz wybrać odpowiednią opcję. Po przejściu w menu Facebooka do zakładki Ustawienia i prywatność musimy wybrać opcję Ustawienia. Tam znajdziemy funkcję Ustawienia statusu "In memoriam", która, po jej kliknięciu i zjechaniu na dół strony, pokaże nam opcję Poproś o usunięcie konta po swoim odejściu. Wystarczy ją nacisnąć, po czym wybrać Usuń po śmierci i zatwierdzić ustawienia.

Wybranie opcji trwałego usunięcia konta z Facebooka oznacza, że gdy bliska nam osoba może poinformuje serwis o naszej śmierci, konto i wszystkie informacje z nim powiązane zostaną natychmiast trwale usunięte. W tym celu bliska osoba musi przejść weryfikację pokrewieństwa na platformie, aby móc dokonać jego usunięcia. Odpowiedni formularz, do zgłoszenia śmierci użytkownika konta, można znaleźć na stronie platformy.

Instagram

Podobnie sprawa wygląda w przypadku należącego do Facebooka Instagrama. Nasi bliscy mogą zdecydować się na nadanie kontu statusu In memoriam lub wybrać całkowite usunięcie konta. Nie mamy jednak możliwości samodzielnego zdecydowania co się stanie z naszym kontem, dlatego lepiej zawczasu ustalić z bliskimi, jakie mamy życzenia w tej kwestii.

Jeżeli chcemy złożyć formularz o zmianę statusu konta na In memoriam , możemy dokonać tego za pomocą tego formularza. Gdy jednak życzenie osoby zmarłej zakłada całkowite usunięcie konta, będziemy potrzebowali skorzystać z tej strony.

Twitter

Platforma, w przeciwieństwie do Facebooka, nie posiada ustawień, które pozwalają wybrać użytkownikowi, co ma się stać z jego kontem w przypadku śmierci. Twitter udostępnia jednak formularz, który pozwala szybko zgłosić naszej rodzinie prośbę o usunięcie naszego konta. Po przesłaniu prośby, platforma prześle wnioskującej osobie maila z instrukcjami dotyczącymi podania dodatkowych informacji, w tym informacji o zmarłym, kopii dowodu osobistego i kopii aktu zgonu zmarłego. W ten sposób Twitter chce zapobiec fałszywym zgłoszeniom.

Nasza klasa

Nieco zapomniany już portal Nasza klasa, na którym wiele osób nadal ma profil, umożliwia usunięcie konta osoby zmarłej, jednak nie ma on żadnych zabezpieczeń, które pozwoliłyby ułatwić lub przyspieszyć ten proces. Aby usunąć nasze konto, bliscy będą musieli skorzystać z formularza zgłoszeń, w którym należy wybrać opcję Usunięcie profilu osoby zmarłej. W formularzu należy podać dane osoby zgłaszającej (e-mail oraz imię i nazwisko), a także link do profilu zmarłego oraz umotywować prośbę o usunięcie konta. Po przesłaniu wypełnionego formularza, obsługa portalu skontaktuje się z wnioskodawcą.

LinkedIn

W przypadku naszej śmierci, członek rodziny, znajomy lub współpracownik może zgłosić wniosek o usunięcie naszego konta na platfomie lub przypisanie mu odpowiedniego statusu upamiętniającego zmarłego. Aby zrealizować prośbę, LinkedIn wymaga podania szeregu informacji, jak chociażby stopień relacji z osobą zmarłą. Wymagane też jest posiadanie odpowiedniego dokumentu, który uprawnia do zarządzania majątkiem zmarłej osoby.

Zgłoszenie prośby o usunięcie konta osoby zmarłej można znaleźć pod tym adresem. W przypadku, gdy jednak chcielibyśmy aby jej profil nadal był widoczny jako pamiątka, możemy skorzystać z formularza, aby ustawić na koncie odpowiedni status.