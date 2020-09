Sony nie będzie wrzucać nowości z PS5 do abonamentu. "Takiego biznesu nie da się utrzymać"

Microsoft i Sony mają inną wizję i strategię biznesową. Pierwsza z firm stawia na subskrypcję Xbox Game Pass, chociaż przyznała się niedawno, że na niej nie zarabia. Tymczasem ich rywale z Sony mają odmienne podejście.

- Posiadanie katalogu gier nie jest tym, co definiuje PS5 jako platformę – powiedział szef PlayStation, Jim Ryan, w niedawnym wywiadzie z GamesIndustry.Biz. – Zamiast tego stawiamy na nowości i wielkie hity – dodał.

Sony po prostu nie wierzy w umieszczanie nowych tytułów od razu w usłudze abonamentowej, jak to robi Microsoft. Dlaczego? Ryan uważa, że tworzenie gier AAA niejednokrotnie wymaga budżetów sięgających ponad 100 milionów dolarów, a wydawanie ich w abonamencie na dłuższą metę sprawia, że nie da się utrzymać biznesu.

Ceny nowości nowej generacji konsol za 80 euro mogą mocno przemieszać nasze podejście do gier. A beneficjentem tego może stać się Game Pass. Ale czy to będzie każdemu pasować? Patrzę na to tutaj. #ps5 #XboxSeriesX https://t.co/JGwRsyVJlm