Spore zmiany na Allegro. Serwis dostosuje się do rozporządzenia unijnego

12 lipca w życie wchodzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych, korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Allegro poinformowało, jakich zmian w regulaminie mamy się spodziewać.

Allegro wprowadza w zmiany w regulaminie, w związku z europejskim rozporządzeniem. Te informacje są szczególnie ważne dla osób sprzedających w serwisie. I co ważne, tym razem handlarze, ani kupujący nie mają powodów do niepokoju. Szykują się same dobre zmiany.

Zmiany na Allegro od 12 lipca – co nowego w regulaminie?

Pierwszą z opisywanych przez Allegro zmian, jest szybsze rozwiązywanie umowy, jeśli nie użytkownik nie zgadza się z zapowiadanymi zmianami. Obecny czas rozwiązania umowy to 60 dni od dnia, w którym złożysz wypowiedzenie. Po zmianie będzie to tylko 15 dni.

Kolejny z podpunktów mówi o określaniu sytuacji, kiedy Allegro będzie mogło zmienić regulamin bez zachowania 15-dniowego okresu wypowiedzenia oraz bez 15-dniowego obowiązku informacyjnego. Dotyczy to sytuacji, w których serwis będzie prawnie zobowiązani do wprowadzenia zmian lub będzie zmuszony przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu dla kupujących i sprzedających na Allegro. Takim zagrożeniem mogą być oszustwa, złośliwe oprogramowanie, spam, naruszenie danych lub inne zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa.

Allegro wydłuża z 7 do 30 dni termin wypowiedzenia umowy w przypadku gdy to serwis ją rozwiązuje (na przykład przez wielokrotne naruszenia regulaminu). Zapowiedziano także udostępnienie nowego formularza online do składania skarg, dla przypadków określonych w rozporządzeniu.

Serwis zobowiązuje się też doprecyzować, do jakich danych, dostarczanych lub generowanych przez kupujących i sprzedających podczas korzystania z Allegro.pl masz dostęp, a do których z tych danych ma dostęp serwis. Niektóre dane Allegro udostępnia odpłatnie, na przykład w postaci informacji dostępnych w programie Trade Analytics.

Ostatnią, ale równie ważną zmiana dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku sporu z Allegro, sprzedawca będzie mógł skorzystać z pomocy mediatora z Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Nowy regulamin Allegro możecie znaleźć pod tym adresem.

Regulamin, wraz z zaznaczonymi na zielono nowymi podpunktami i na czerwono z usuniętymi, znajdziecie tutaj.

Pod tym adresem natomiast znajdziecie pełny zapis rozporządzenia z 20 czerwca 2019, które od 12 lipca 2020 wchodzi w życie.