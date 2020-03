Steam rośnie w siłę. Padł kolejny rekord. Gracze zostają w domu i mamy efekt

Udostępnij:

Co robić, kiedy nie możemy wyjść z grupką znajomych, udać się do kina, pubu czy restauracji? Część osób też nie pracuje lub nie chodzi do szkoły. Sięgamy po filmy, TV, ale bardzo dużo osób wybiera gry wideo. Widać to po statystykach Steam.

fot. steamdb

Według danych serwisu steamdb, w niedzielę padł rekord jednocześnie zalogowanych użytkowników na platformie Steam. Launcher firmy Valve miało uruchomionych aż 20,3 miliona osób. To więcej niż obywateli liczy sobie Syria, Chile czy Holandia, a nie tak dużo mniej od Rumunii lub Australii.

Gry sieciowe górą

Przy okazji widać ogromny wzrost popularności gier sieciowych lub przynajmniej mających moduły do rozgrywki wieloosobowej. W pięciu najczęściej uruchamianych tytułach tylko jeden jest grą początkowo kojarzoną z zabawą dla pojedynczego gracza. Choć tak naprawdę nawet GTA V w obecnych czasach jest liczącą się grą sieciową dzięki swojemu popularnemu modułowi GTA Online.

fot. steamdb

To jednak nie wszystko. Nie każdy użytkownik Steam zawsze gra na swoim sprzęcie. Wielu zaznaczyło automatyczne uruchamianie launchera Valve wraz ze startem systemu, albo po prostu, zanim zagrają, chcą pozostawić komputer w spokoju, aby dana produkcja pobrała się na dysk. Mając to pod uwagą, liczba aktywnych w jakiejś grze użytkowników nie jest tak gigantyczna, ale 6,3 miliona i tak robi wrażenie. To więcej ludzi niż zamieszkuje Liban, Danię, Finlandię czy Norwegię.

Skala jednocześnie grających jest o wiele większa

To tylko pewien wycinek rynku komputerowego. Nie wszyscy grają na Steam - mamy różne produkcje też chciażby na Epic Games Store czy GOG. Poza tym baza wielbicieli konsol jest jeszcze większa, ale wyniki Steam są pewnym reprezentatywnym spojrzeniem na temat.

Sytuacja z koronawirusem z Wuhan nie unormuje się w ciągu kilku najbliższych dni, na aż tak szybkie światowe opanowanie problemu nie ma co liczyć. W takim razie można przypuszczać, że w najbliższy weekendów znów padnie rekord aktywnych graczy na Steam, lub chociaż wynik będzie do niego bardzo zbliżony.