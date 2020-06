Superkomputer Hawk w Stuttgarcie otwarty dla gości. Zwiedzaj bez wychodzenia z domu

Udostępnij:

Uruchomiony w Stuttgarcie system Hawk jest jednym z najpotężniejszych superkomputerów na świecie i jednocześnie najszybszym systemem ogólnego przeznaczenia do obliczeń naukowych i przemysłowych w Europie – szczyci się AMD, które na potrzeby urządzenia dostarczyło swoje procesory Epyc. Możesz go zwiedzić. Teraz i tutaj.

Hawk to łącznie 44 szafy zawierające 5,6 tys. węzłów obliczeniowych, co ostatecznie daje aż 720 tys. rdzeni Zen 2 procesorów AMD Epyc 2-giej generacji. Moc tej kanonady szacuje się na 26 petaflopsów, czyli 26 kwadrylionów (jedynka i 24 zera) operacji zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji na sekundę. Gdyby odwrócić proporcję i wykonywać tylko jedną taką operację na sekundę, to należałoby poświęcić na to 823 907 890 lat.

Korzystając z udostępnionej mocy obliczeniowej, naukowcy i inżynierowie mogą prowadzić rozmaite badania naukowe na dużą skalę i przy bardzo złożonych zjawiskach. Są to m.in.: prace nad sztuczną inteligencją i głębokim uczeniem, symulacje czy analiza dużych zbiorów danych.

fot. Materiały prasowe HLRS

Dzięki 360-stopniowemu wideo, każdy teraz może zwiedzić system Hawk nie ruszając się z domu, i to w towarzystwie nietuzinkowego przewodnika. Na wybranych etapach wirtualnej wędrówki dr Bastian Koller, dyrektor zarządzający HLRS, opowie o możliwościach sprzętu, przedstawi praktyczne przykłady jego wykorzystania i plany na przyszłość.

A to nie wszystko. Samo AMD chwali się także udostępnieniem 7 petaflopsów mocy obliczeniowej w chmurze do walki z COVID-19. Beneficjentami są w tym przypadku renomowane jednostki badawcze, takie jak Massachusetts Institute of Technology, New York University i Rice University. Projekt nosi nazwę AMD HPC Fund i jego celem jest właśnie zaspokojenie potrzeb obliczeniowych instytucji naukowych i badawczych. Oczywiście na bazie układów AMD Epyc.

Wirtualny spacer po Hawku dostępny jest pod tym adresem.